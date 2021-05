Amazon Music HD maintenant gratuit pour tous les utilisateurs illimités

Littéralement quelques minutes après qu’Apple a annoncé que sa musique subissait des pertes et le streaming Hi-Res, Amazon a révélé que tous les abonnés de Music Unlimited obtenaient gratuitement l’audio haute définition (HD) et Ultra HD.

Le service de streaming musical d’Amazon propose plus de 70 millions de pistes en HD, ce qui est de la qualité CD (en 16 bits et 44,1 kHz pour le débit binaire et la fréquence d’échantillonnage). Il existe également plus de sept millions de pistes disponibles en « Ultra HD », bien qu’il s’agisse d’un terme généralement utilisé pour décrire la résolution d’écran 4K, et non l’audio.

C’est la manière d’Amazon de dire que c’est mieux que la qualité CD, jusqu’à 24 bits et 192 kHz, souvent appelée Hi-Res. Amazon dit qu’il «révèle encore plus de nuances qui étaient autrefois aplaties dans les fichiers compressés pour le streaming numérique.»

Le streaming de musique standard a été plafonné à 320 kbps pendant longtemps, mais la HD pousse les choses jusqu’à 850 kbps, tandis que l’Ultra HD monte à 3730 kbps. L’audio compressé à 320 kbps est plus facile à diffuser, en particulier via les réseaux mobiles en raison de moins de données, mais avec l’émergence de la 5G et du haut débit domestique plus rapide, une meilleure qualité est plus viable.

Les services concurrents tels que Spotify sont toujours plafonnés à 320 kbps, bien que Spotify Hi-Fi arrive plus tard cette année pour offrir aux clients des pertes en streaming à un coût supplémentaire – bien que Spotify n’ait pas encore détaillé le coût du nouveau niveau d’abonnement. Compte tenu des annonces d’Apple et d’Amazon aujourd’hui, il est possible qu’il emprunte le même chemin et ne facture aucun supplément.

Amazon Music HD propose également l’audio 3D grâce aux formats Dolby Atmos et Sony 360RA, disponibles via des appareils comme l’Echo Studio, ainsi que certains casques.

Steve Boom, vice-président d’Amazon Music, a déclaré: «Nous sommes ravis de rendre Amazon Music HD accessible à tous sans frais supplémentaires. Tous les fans de musique devraient avoir accès à cette qualité de musique, et c’est désormais le cas! »