Amazon Music fait grimper ses prix aux États-Unis et au Royaume-Uni

Les forfaits Amazon Music Unlimited coûteront 1 $ / 1 £ de plus pour les utilisateurs à partir du 21 février, la dernière hausse de prix dans le monde du streaming musical. Les utilisateurs américains paieront désormais 10,99 $ par mois pour leur abonnement individuel (non Prime) tandis que ceux du Royaume-Uni seront facturés 10,99 £ au lieu du prix actuel de 9,99 £.

Les tarifs étudiants dans les deux régions obtiennent également un 1 $ / 1 £ de 4,99 $ / £ à 5,99 $ / £ par mois. La page du service client d’Amazon explique que les nouveaux prix augmentés “contribueront à apporter encore plus de contenu et de fonctionnalités” aux utilisateurs. Amazon Music est la troisième plus grande plateforme de streaming au monde derrière Apple Music et Spotify.

