Amazon montre Alexa imitant la voix d’un parent décédé

Amazon conçoit un moyen pour les utilisateurs de parler aux membres de leur famille via son assistant vocal Alexa, même après leur mort.

Chez Amazon Conférence Re:Mars Mercredi à Las Vegas, Rohit Prasad, vice-président senior et scientifique en chef de l’équipe Alexa, a détaillé une fonctionnalité qui permet à l’assistant vocal de reproduire une voix humaine spécifique.

Dans une vidéo de démonstration, un enfant a dit : « Alexa, grand-mère peut-elle finir de me lire le Magicien d’Oz ? »

Alexa a confirmé la demande avec la voix robotique par défaut, puis est immédiatement passée à un ton plus doux et plus humain, imitant apparemment le membre de la famille de l’enfant.

L’équipe Alexa a développé un modèle qui permet à son assistant vocal de produire une voix de haute qualité avec « moins d’une minute d’audio enregistré », a déclaré Prasad.

La fonctionnalité est actuellement en développement, a déclaré Prasad. Amazon n’a pas précisé quand la fonctionnalité sera déployée au public.