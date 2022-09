Amazon modifie la politique de retour des livres électroniques et met fin aux remboursements pour les lecteurs rapides

Amazon ne remboursera bientôt plus automatiquement tous les achats d’ebooks jusqu’à sept jours après l’achat, selon un annonce jeudi de la guilde des auteurs. Le changement de politique, qui devrait entrer en vigueur d’ici la fin de l’année, empêchera les lecteurs d’avaler des livres et de récupérer rapidement leur argent.

Au lieu de cela, les retours automatiques ne seront disponibles que si les lecteurs n’ont pas lu plus de 10% d’un ebook. Pour retourner un livre après avoir lu plus de 10 %, les clients devront passer par un processus d’examen plus long.

“Ce processus créera une forte dissuasion contre l’achat, la lecture et le retour de livres électroniques dans les sept jours”, a déclaré The Authors Guild, une organisation professionnelle pour les écrivains, “et les lecteurs qui tentent d’abuser de la politique de retour seront pénalisé par les politiques d’Amazon.”

Amazon n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. La déclaration de la Guilde des auteurs n’a pas fourni plus de détails sur les sanctions qui pourraient attendre les personnes qui abusent du système de retour.

Auteurs s’est dit préoccupé par la politique précédente parce qu’il permettait aux gens de lire leurs livres sans payer. La pratique a été diffusé en partie par les utilisateurs de TikTok qui a expliqué comment lire et retourner les ebooks achetés sur Amazon.

Un auteur, Lisa Kessler, a déclaré sur Twitter en juin que les rendements excessifs en vertu de la politique d’Amazon l’ont amenée à devoir de l’argent à l’entreprise au lieu de percevoir des redevances.

“Les auteurs ont aussi besoin de manger”, a déclaré Kessler.