Amazon MGM remporte 2 millions de dollars Spec Love Of Your Life Par Julia Cox

EXCLUSIF: Amazon MGM Studios vient de gagner une bataille pour L’amour de ta vieune spécification par Nyad scribe Julia Cox, Deadline entend. L’amour de ta vie a fait parler de lui cet Halloween, et des sources ont déclaré que le résultat était l’un des plus gros contrats de script de spécification de mémoire récente, se situant dans la fourchette de 2 millions de dollars. Ryan Gosling est attaché à la production avec la nouvelle partenaire de production Jessie Henderson à General Admission.

De nombreuses offres ont été proposées lorsque la CAA a abandonné les spécifications sur la ville, et l’une des offres les plus intrigantes est venue de Taylor Sheridan et Marty Bowen et Wyck Godfrey de Temple Hill, qui étaient prêts à payer 2 millions de dollars avec un feu vert et une sortie en salles, et un accord de scénario aveugle. Skydance de David Ellison est entré dans le jeu avec eux, assumant l’offre afin qu’ils puissent garder leur argent dans leurs poches. Ce film serait passé par Paramount. Pas encore de détails sur la façon dont Amazon MGM voit comment L’amour de ta vie sera publié, mais nous mettrons à jour quand nous le saurons.

Le script a suscité l’intérêt de plusieurs studios et streamers. Sydney Sweeney, qui est rapidement devenue une actrice incontournable dans sa tranche d’âge, a été évoquée toute la journée comme un choix judicieux, même si des sources ont indiqué qu’elle n’y était pas du tout officiellement attachée. Cela peut être un véhicule pour une actrice comme Dune : deuxième partie‘s Florence Pugh, Daisy Edgar-Jones ou plusieurs autres.

Le grand mérite de Cox est Nyadle drame sur la nageuse de fond Diana Nyad réalisant son rêve apparemment impossible à 60 ans : parcourir 110 milles à la nage de Cuba à la Floride. Réalisé par Jimmy Chin et Elizabeth Chai Vasarhelyi, le film Netflix a obtenu des nominations aux Oscars pour Annette Bening et Jodie Foster. Cox a été nominé pour un WGA Award 2024 pour l’adaptation des mémoires de Nyad Trouver un moyen. Elle a également inscrit deux scénarios sur la liste noire, Ne pas faire de mal et Les plats à emporter.

La spécification est un autre véhicule d’actrice puissant, établissant des comparaisons avec Manger, prier, aimer. Une jeune femme perd son jeune mari, et le film raconte qu’elle entreprend un voyage pour reprendre pied et trouver une raison d’aller de l’avant.