Amazon, Meta et Google achètent plus d’énergie propre que toute autre entreprise

Les entreprises technologiques sont en tête des entreprises qui achètent de l’énergie éolienne et solaire.

Amazone société mère de Facebook Méta et Google, propriété de la société mère Alphabet sont les trois principaux acheteurs d’énergie éolienne et solaire, selon un rapport publié mercredi du Association américaine de l’énergie propreun groupe industriel.

Amazon avait contracté 12,4 gigawatts d’énergie éolienne et solaire propre aux États-Unis jusqu’en septembre 2022, tandis que Meta avait contracté 8,7 gigawatts et Google avait contracté 6,2 gigawatts, selon le rapport.

Ces totaux d’approvisionnement sont depuis la première fois que ces entreprises ont annoncé qu’elles achetaient de l’énergie éolienne et solaire au cours de la dernière décennie.

Le secteur de la technologie dépasse certainement les autres industries en matière d’achat d’énergie propre, mais il a augmenté dans toutes les industries. De 2012 à 2022, la quantité d’énergie éolienne et solaire achetée par les entreprises a augmenté en moyenne de 73 % par an. Il a dépassé 1 gigawatt en 2015, 8 gigawatts en 2018 et près de 20 gigawatts l’an dernier.

Le changement n’est pas seulement motivé par le désir de sauver le monde du changement climatique. Le prix de l’électricité propre baisse régulièrement. Au cours de la dernière décennie, le coût a chuté de 71% et 47%, respectivement, selon le rapport.

Le secteur de la technologie est le leader incontesté en matière d’achat d’énergie propre et a contracté 48 % de toute l’énergie éolienne et solaire. Les secteurs de l’énergie, des télécommunications et de l’alimentation et des boissons sont les prochains plus gros acheteurs et ont contracté respectivement 9, 8 et 7 % du total des contrats éoliens et solaires.

Au total, 326 entreprises ont contracté 77,4 gigawatts d’énergie éolienne et solaire d’ici la fin de 2022, ce qui est assez d’énergie pour alimenter plus d’un millier de centres de données ou 18 millions de foyers américains.

Sur ces plus de 77 gigawatts d’énergie éolienne et solaire qui ont été contractés, 36 gigawatts ou 47% fonctionnent actuellement, ce qui signifie que plus de la moitié est encore en développement. Le temps qu’il faut pour qu’une entreprise achète de l’énergie éolienne ou solaire et que le projet soit en ligne dépend, mais la plupart des projets achetés devraient être mis en ligne dans les trois prochaines années, a déclaré à CNBC un porte-parole d’American Clean Power.

Les entreprises représentent une part importante du paysage éolien et solaire total : 16 % de l’énergie éolienne et solaire étaient destinés aux entreprises à la fin de 2022. Les 84 % restants vont à d’autres acheteurs d’énergie, comme les entreprises de services publics.

Alors que les entreprises augmentent leurs achats d’énergie éolienne et solaire, le Texas en profite plus que tout autre État. Les entreprises ont acheté de l’énergie propre à 540 projets situés dans 49 États, à Washington DC et à Porto Rico, mais 35 % de la capacité contractuelle achetée par les entreprises provient du Texas, selon le rapport.