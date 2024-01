Amazon met fin à l’accord avec iRobot et le fabricant d’aspirateurs va licencier 31% de son personnel

Le siège social d’iRobot à Bedford, Massachusetts, États-Unis, le vendredi 16 juin 2023. L’accord proposé par Amazon.com Inc. pour 1.7 milliards de dollars pour acheter la société d’aspirateurs robots iRobot Corp. a reçu le feu vert de l’agence antitrust du Royaume-Uni. Photographe : Sophie Park/Bloomberg via Getty Images

Amazone a déclaré lundi qu’il ne procéderait pas à l’acquisition prévue d’un fabricant d’aspirateurs je robot avec les deux sociétés en disant dans un communiqué, il n’y avait “aucune voie menant à l’approbation réglementaire de l’accord”.

L’aspirateur également annoncé elle licencierait 31 % de ses employés, soit environ 350 personnes, et son président-directeur général, Colin Angle, démissionnerait avec effet immédiat.

Les actions d’iRobot ont chuté de 15 % à la nouvelle.

Le sort de l’accord a été plongé dans l’incertitude après que le Wall Street Journal a rapporté que l’Union européenne n’offrirait pas d’approbation réglementaire.

“Nous sommes déçus que l’acquisition d’iRobot par Amazon n’ait pas pu avoir lieu”, a déclaré David Zapolsky, vice-président senior et avocat général d’Amazon, dans un communiqué.

iRobot a déclaré qu’il se concentrerait sur l’amélioration des marges, réduirait les dépenses en recherche et développement et suspendrait tous les travaux sur les produits « non destinés à l’entretien des sols », y compris ses purificateurs d’air et ses robots tondeuses à gazon.

“La résiliation de l’accord avec Amazon est décevante, mais iRobot se tourne désormais vers l’avenir avec la volonté et l’engagement de continuer à construire des robots réfléchis et des innovations pour la maison intelligente qui rendent la vie meilleure”, a déclaré Angle d’iRobot dans un communiqué.

Amazon versera à iRobot des frais de rupture de 94 millions de dollars, convenus précédemment. L’accord final aurait initialement valorisé iRobot à environ 1,7 milliard de dollars.

Le fabricant d’aspirateurs robots a une capitalisation boursière inférieure à 400 millions de dollars, suite à l’annonce de lundi et à des informations antérieures selon lesquelles l’Union européenne allait bloquer l’accord.

En juillet, iRobot a conclu une facilité de financement de 200 millions de dollars pour financer ses opérations en attendant la conclusion de la transaction.

Amazon et la Commission européenne n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

Les régulateurs du monde entier ont décidé d’examiner de près les grandes entreprises technologiques, invoquant de potentiels effets anticoncurrentiels. Amazon fait également l’objet d’une enquête de la FTC sur les investissements et les partenariats entre les grands développeurs de technologies et d’IA tels qu’Anthropic et OpenAI.

En Europe, l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés et la Commission européenne ont retardé ou interrompu plusieurs transactions. Ceux-ci incluent Les méta acquisition déjà consommée de Giphy, Adobe la fin de l’acquisition de Figma par de Microsoft investissement dans OpenAI, ainsi que l’acquisition d’Activision Blizzard.

