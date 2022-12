Amazon met fin à la prise en charge du programme Alexa tiers conforme à la loi HIPAA

Amazon ne prendra plus en charge les compétences Alexa tierces éligibles HIPAA, qui permettent aux patients de partager des informations de santé protégées par HIPAA avec les hôpitaux et les assureurs maladie via sa plateforme Alexa basée sur la voix.

L’entreprise a annoncé la capacité de transfert de données conforme à la loi HIPAA en 2019 parallèlement au lancement de six compétences Alexa conçues par des prestataires de soins de santé et d’autres parties prenantes, notamment My Children’s Enhanced Recovery After Surgery (ERAS), Livongo Blood Sugar Lookup, Swedish Health Connect, Cigna Health Today, Atrium Santé et Express Scripts.

Chaque compétence a été conçue pour aider les membres, les patients et les soignants à gérer les soins à domicile avec des commandes vocales.

Dans un e-mail aux utilisateurs de Skill daté du 5 décembre, Amazon a déclaré qu’il “supprimerait” les Skills pour les utilisateurs le 9 décembre et supprimerait toutes les informations de santé protégées relatives à leurs Skills conformément à ses politiques de suppression d’Alexa, selon Voicebot.aiqui a d’abord cassé l’histoire.

Un porte-parole d’Amazon a déclaré MobiHealthActualités dans un e-mail, “Nous examinons régulièrement nos expériences pour nous assurer que nous investissons dans des services qui raviront les clients. Nous continuons à investir massivement dans le développement d’expériences de soins de santé avec des développeurs propriétaires et tiers, y compris Alexa Smart Properties for Healthcare.”

LA GRANDE TENDANCE

Le géant de la technologie et de la vente au détail a fait beaucoup de nouvelles sur les soins de santé cette année.

En novembre, le géant de la technologie a annoncé le lancement de Amazon Clinic, un service de soins de santé virtuel qui fournira des soins pour 20 affections courantes, notamment la perte de cheveux, les brûlures d’estomac, l’acné, les pellicules et les allergies saisonnières.

L’annonce de la clinique Amazon est intervenue trois mois après que l’entreprise a confirmé sa fermeture Amazon Care, ses services destinés aux employeurs, fermerait ses portes à la fin de l’année.

En juillet, Amazon a annoncé son intention d’acquérir un fournisseur de soins primaires hybride One Medical pour environ 3,9 milliards de dollars en espèces, bien que cet accord ne soit pas encore conclu.

En septembre, la Federal Trade Commission a été l’examen de l’accord. Selon un dépôt auprès de la Commission de Sécurité et d’Echangesla société mère de One Medical 1Life Healthcare et Amazon ont reçu des demandes de la FTC pour plus d’informations concernant l’acquisition.

Amazon a utilisé l’assistant vocal Alexa pour d’autres services de soins de santé et d’assistance. En septembre 2021, il a annoncé Alexa Together, un service d’abonnement qui permet aux soignants d’aider et de surveiller à distance les membres vieillissants de la famille à leur domicile, qui s’appuyait sur les fonctionnalités antérieures de Care Hub.

Amazon aussi étendu Alexa Smart Properties pour les communautés de personnes âgées et les systèmes de santé l’année dernière. L’offre permet à ces fournisseurs d’utiliser l’assistant vocal à grande échelle dans leurs installations.