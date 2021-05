Amazon met à jour tranquillement son Echo Show 8 et Echo Show 5

La ligne Echo Sow d’Amazon a reçu une mise à niveau sous la forme des nouveaux modèles Echo Show 8 et 5 de deuxième génération. La paire est accompagnée d’un Echo Show spécial Kids Edition 5. Le grand nouvel ajout sur l’Echo Show 8 est l’appareil photo 13MP avec un champ de vision de 110 degrés comme sur l’Echo Show 10. Il peut suivre vos mouvements et vous aider à rester centré pendant les appels vidéo. L’Echo Show 5 obtient une caméra 2MP mise à jour mais saute le mode de suivi sophistiqué de l’Echo Show 8.







Amazon Echo Show 8 (deuxième génération)

Il y a un chipset à huit cœurs mis à jour sur l’Echo Show 8 ainsi qu’une nouvelle fonctionnalité logicielle qui détecte lorsque vous entrez dans une pièce pour entrer dans des routines utilisateur prédéterminées comme allumer les lumières ou démarrer un appareil domestique intelligent connecté. La conception reste inchangée et le reste des spécifications de base sont identiques aux modèles Echo sortants.









Nouvel Amazon Echo Show 5 et Echo Show 5 Kids

Les nouveaux spectacles Echo sont disponibles en gris et blanc. Echo Show 8 coûte 130 $ tandis que Echo Show 5 coûte maintenant 85 $. L’édition pour enfants coûte 95 $ avec une année gratuite d’Amazon Kids Plus et une garantie de deux ans sans souci.

La source