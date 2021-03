Les organisateurs du travail ont exploité le mécontentement concernant les conditions de travail dans l’entrepôt, affirmant que la recherche d’efficacité et de profits d’Amazon rend les conditions difficiles pour les travailleurs. L’entreprise rétorque que son salaire de départ de 15 $ de l’heure dépasse ce que les autres employeurs de la région paient et elle a exhorté les travailleurs à voter contre le syndicat.

Les travailleurs d’Amazon à Bessemer, en Alabama, votent depuis des semaines sur l’opportunité de former un syndicat. Le vote se termine lundi. L’approbation serait une première pour les travailleurs d’Amazon aux États-Unis et pourrait dynamiser le mouvement syndical à travers le pays.

Les dirigeants syndicaux et les démocrates libéraux se sont emparés de la campagne syndicale, affirmant que cela montrait à quel point Amazon n’était pas aussi amical avec les travailleurs que l’entreprise le prétend. Certains critiques de l’entreprise utilisent également sa résistance à la pression des syndicats pour affirmer qu’il ne faut pas faire confiance à Amazon sur d’autres questions, comme le changement climatique et le salaire minimum fédéral.

Amazon a toujours lutté contre la syndicalisation de ses travailleurs. Mais le vote en Alabama arrive à un moment périlleux pour l’entreprise. Les législateurs et les régulateurs – et non les concurrents – font partie de ses plus grandes menaces, et il a consacré beaucoup de temps et d’argent à essayer d’éloigner le gouvernement de ses activités.

Les pratiques commerciales d’Amazon font l’objet d’enquêtes antitrust auprès de la Federal Trade Commission et dans plusieurs bureaux du procureur général des États. M. Biden a nommé lundi Lina Khan, une juriste qui s’est fait connaître avec sa critique de l’entreprise, pour un siège à la FTC

«Je pense que tout le monde voit à travers les relations publiques à ce stade et se concentre à la fois sur leur pouvoir économique et politique», a déclaré Sarah Miller, critique d’Amazon, à propos de l’entreprise. Mme Miller, qui dirige l’American Economic Liberties Project, un groupe de réflexion antitrust, a ajouté: «Je pense que le récit est maintenant préparé sur leur statut de monopole, leur statut d’employeur abusif et leur statut de l’un des plus gros dépensiers sur lobbying à Washington, DC »

Drew Herdener, vice-président d’Amazon pour les communications mondiales, a déclaré dans un communiqué que la société partageait un terrain d’entente avec l’administration Biden sur le changement climatique, la réforme de l’immigration, le salaire minimum et la politique de pandémie, et «voyait une collaboration vraiment positive sur ces fronts» avec la maison Blanche.