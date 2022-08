Amazon Luna : tout ce que vous devez savoir

C’est difficile à croire, mais Amazon a annoncé pour la première fois son service de jeu en nuage Luna il y a près de deux ans.

La révélation n’a pas été une énorme surprise – il y avait longtemps que le géant de la vente au détail publiait un service pour concurrencer Google Stadia, Xbox Cloud Gaming et Nvidia GeForce Now. Les jeux en nuage jouent toujours le second rôle par rapport aux jeux sur PC et sur console, mais Amazon fait partie d’un nombre croissant d’entreprises qui cherchent à changer cela.

Cependant, les progrès vers une diffusion généralisée ont été lents. Luna n’était initialement disponible que pour ceux qui avaient reçu des invitations, et elle est restée en “accès anticipé” pendant près de 18 mois. Il est enfin disponible pour tout le monde aux États-Unis, mais il n’y a pas de mot sur une sortie ailleurs.

Quand Amazon Luna est-il sorti ?

Luna a été officiellement dévoilée lors de l’événement d’Amazon en septembre 2020, bien que la société n’ait pas précisé quand le service sera largement disponible.

En fin de compte, ce serait près de 18 mois plus tard. Après une phase d'”accès anticipé” prolongée, Luna est finalement devenue accessible au grand public en mars 2022.

Cependant, il est toujours limité aux personnes vivant aux États-Unis continentaux. Amazon a probablement encore l’intention de le rendre disponible ailleurs, mais on ne sait pas quand cela pourrait.

Combien coûte Amazon Luna ?

Luna est disponible pour tout le monde aux États-Unis, avec un abonnement Luna + de base coûtant 5,99 $ par mois – cela semble être le prix normal pour le moment. Un essai gratuit de 7 jours est également disponible.

Cependant, vous n’avez pas nécessairement à payer. Les abonnés Prime ont accès à certains jeux entièrement gratuitement – il s’agit d’une sélection tournante, qui change donc régulièrement. Voir la sélection actuelle sur le

Site web d’Amazon.

Si les gammes Luna+ et Prime Gaming ne vous tentent pas, vous avez également la possibilité de vous inscrire à Ubisoft Plus. Cela coûte 17,99 $ par mois, mais vous donne accès à des titres de grande envergure comme Watch Dogs : Legion, Assassin’s Creed Valhalla et Far Cry 6.

Les deux prennent en charge une résolution allant jusqu’à 1080p à 60 ips, mais vous êtes limité à un appareil à la fois sur Ubisoft+ tandis que Luna+ en prend en charge deux.

D’autres options incluent un abonnement spécifiquement pour les jeux de fête de Jackbox (4,99 $) et les titres classiques de la chaîne Retro (également 4,99 $).

Il y a aussi une chaîne familiale à 2,99 $, qui propose une gamme de jeux adaptés aux enfants et soutient la coopération locale. Chacun de ces abonnements peut fonctionner indépendamment ou être combiné – vous n’avez plus besoin de payer d’abord Luna pour obtenir Ubisoft+.

Image : Amazone

Le contrôleur Luna, conçu pour être utilisé parallèlement au service, est également désormais disponible pour tout le monde aux États-Unis. Cela coûte généralement

69,99 $, mais est actuellement réduit à 49,99 $. Ici, vous trouverez également la possibilité de le combiner avec une pièce jointe Phone Clip (62,98 $).

Cependant, Luna fonctionne également avec le contrôleur Xbox One, DualShock 4 (PS4), Razer Kishi ou simplement une souris et un clavier ordinaires.

Comment rejoindre Luna

Maintenant que Luna n’est plus en accès anticipé, cela ne pourrait pas être plus simple. Dirigez-vous simplement vers le

Site web d’Amazon et connectez-vous à votre compte. Cliquez ensuite sur “Jouer gratuitement avec Prime” ou achetez l’un des autres abonnements.

Comme l’abonnement Prime complet, vous pouvez annuler à tout moment.

N’oubliez pas que cela n’est disponible que si vous êtes aux États-Unis – bien que vous puissiez contourner cette exigence avec un VPN.

De quoi ai-je besoin pour jouer à Amazon Luna ?

L’un des principaux arguments de vente de Luna est la possibilité de “jouer sur les appareils que vous possédez déjà”. Jusqu’à présent, le service est disponible sur PC, Mac, Fire TV, Android (mais pas tous les appareils) et iOS – ce dernier via une application Web. Cela fait partie de la période d’accès anticipé en cours, les clients américains intéressés s’inscrivant sur le

Site web d’Amazon puis être invité à jouer.

Au moment de la rédaction de cet article, les appareils Fire suivants sont compatibles avec Luna :

Clé TV Fire Lite

Fire TV Stick (2e et 3e génération)

Fire TV Stick 4K et 4K Max

Fire TV (3ème génération)

Cube TV Feu

Série Fire TV Omni

Fire TV série 4

Édition Toshiba Fire TV

Édition Insignia Fire TV

Tablette Fire 7 (2019)

Tablette Fire HD 8 (2018 ou 2020)

Tablette Fire HD 10 (2019 ou 2021)

Sur le page d’assistance officielleAmazon encourage les utilisateurs à s’assurer que leurs appareils sont mis à jour avec la dernière version de Fire OS.

Tous les autres appareils sont encore en accès anticipé. La prise en charge d’Android est limitée aux appareils suivants au moment de la rédaction, bien qu’Amazon ait l’intention d’étendre la prise en charge au fil du temps :

Pixel 3, 3XL, 3a, 3a XL, 4XL, 4a, 4a 5G, 5

Samsung Galaxy S9, S9 Plus, Remarque 9, S10, S10 Plus, Remarque 10, Remarque 10 Plus, S20, S20 Plus, S20 Ultra, Remarque 20, Remarque 20 Ultra

OnePlus 7, 7 Pro, 7 Pro 5G, 8, 8 Pro, Nord, Nord N10, 7T, 7T Pro, 7T Pro 5G

Tous les appareils Windows 10 avec DirectX 11 est pris en charge, tandis que vous aurez besoin d’un Mac à partir de 2014 ou d’une version ultérieure exécutant au moins macOS High Sierra. Il est possible d’exécuter Luna via un navigateur, mais Amazon prévient que “la qualité du gameplay et d’autres fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner comme prévu”.

En août 2022, Samsung a également confirmé que Luna est disponible sur les téléviseurs intelligents et les moniteurs intelligents Samsung sortis en 2022. Cela se fait via la nouvelle plate-forme «Samsung Gaming Hub» de la société.

Sur l’iPhone et l’iPad, vous fais devez utiliser Safari sur un appareil exécutant iOS 14.

Cependant, il y a une exigence quel que soit l’appareil sur lequel vous jouez. Vous aurez besoin d’au moins une connexion Internet de 10 Mbps, bien qu’Amazon recommande d’utiliser un câble Ethernet ou une connexion Wi-Fi 5 GHz dans la mesure du possible.

Alors que vous pouvez jouer à Luna avec un clavier et une souris ou n’importe quel contrôleur Bluetooth, Amazon vous encourage à prendre le dédié Contrôleur Luna. Il semble presque identique à celui que vous trouverez sur Xbox et offrira probablement une expérience similaire. Cependant, le Luna Controller a des astuces supplémentaires dans sa manche : l’intégration d’Alexa et la possibilité de se déplacer de manière transparente entre les appareils. Il coûte actuellement 69 $, ou 82,98 $ lorsqu’il est fourni avec un clip de téléphone pour les jeux en déplacement.

Image : Amazone

Jeux Amazon Luna

Il existe déjà de nombreux jeux parmi lesquels choisir en ce qui concerne Amazon Luna +. Voici la liste complète à ce jour :

Abzu

Extraterrestre : Isolement

A Plague Tale: Innocence

AO Tennis 2

Aragami

Assassin’s Creed Walhalla

Atomik : RunGunJumpGun

Blair Sorcière

Blasphématoire

BlazBlue : Bataille de balises croisées

Chrome flamboyant

Ensanglanté

Frères: un conte de deux fils

Bug Fables : Le jeune arbre éternel

Appel de la mer

Collection anniversaire Castlevania

Collection Contre

Contrôler

Cuire Servir Délicieux 3

Code croisé

Deponia Jour du Jugement dernier

Edna & Harvey : les nouveaux yeux d’Harvey

Edna & Harvey : L’évasion

Everspace

Far Cry 6

FIFA 21

Furi

Fantôme d’un conte

Au revoir Deponia

Grille

Redux de réinitialisation matérielle

Iconoclastes

Immortels Fenyx Rising

Indivisible

Minigolf infini

Les Piliers de la Terre de Ken Follett

La Légende des Héros : Les Sentiers de Cold Steel III

La légende des héros : les sentiers de Cold Steel IV

Lumines Remasterisé

Méga-homme 11

Métro Exode

Force de commutation puissante ! Le recueil

Plus de héros

No More Heroes 2: Lutte désespérée

obduction

Trop cuit 2

Panzer Dragoon

Bête de papier

Dimensions de type R EX

Redoute

Resident Evil 7 : Danger biologique

Rez infini

République des cavaliers

Rime

Filles de la ville de la rivière

Scott Pilgrim contre le monde : le jeu – Édition complète

Tactiques de l’ombre

Shantae et la malédiction du pirate

Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition

Shantae : La vengeance de Risky

Sonic Mania Plus

Fouille Steamworld

Steamworld creuser 2

Braquage de Steamworld

Quête Steamworld : Main de Gilgamech

Super Méga Baseball 3

Sythentik : Legion Rising

Tacoma

Enchevêtrement

Tournée mondiale de tennis 2

Sentiers d’acier froid 3

La momie démasquée

La brutale sexy

La montée subite

La Surtension 2

Parc Thimbweed

Sous la nuit à l’accouchement

Valfaris

Victor Vran

Watch Dogs: Légion

Wonderboy

Le merveilleux 101 remasterisé

Yakuza 0

Express de l’île de Yoku

Yooka-Laylee

Repaire impossible de Yooka-Laylee

Ys VIII : Lacrimosa de Dana

Comme Amazon l’a annoncé lors des Game Awards 2021, ils sont désormais rejoints par les suivants :

Le diable peut pleurer 5

Yakuza : comme un dragon

Adventure Time : Pirates de l’Enchiridion

Refrain

République des cavaliers

Jugement

Myst

Rainbow Six : Extraction

De nombreux autres jeux sont disponibles dans les autres abonnements, qui peuvent tous être trouvés sur le Site web d’Amazon.

Parallèlement à la gamme de jeux, il y a l’intégration avec Twitch, le service de streaming axé sur les jeux appartenant à Amazon. Dans «l’expérience» Luna, les joueurs verront la possibilité de regarder un flux Twitch pertinent, tandis qu’il y aura également la possibilité de commencer à jouer directement dans l’application Twitch.

Amazon a également révélé l’interface utilisateur de style Netflix pour Luna, qui comprend les flux Twitch susmentionnés ainsi que des bandes-annonces et des captures d’écran pertinentes.

Image : Amazone

