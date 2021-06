Amazon Luna Date de sortie, prix, accès anticipé et actualités du jeu

Annoncée lors de l’événement d’Amazon en septembre 2020, dominé par le matériel, Luna est la nouvelle plate-forme de jeux en nuage de la société.

Ce n’était pas une énorme surprise – il y avait depuis longtemps des rumeurs selon lesquelles le géant de la vente au détail lançait un service pour concurrencer Google, Microsoft et Nvidia.

Les jeux dans le cloud sont toujours au second plan des jeux sur PC et consoles, mais Amazon fait partie d’un nombre croissant d’entreprises qui tentent de changer cela. Voici tout ce que vous devez savoir sur Luna jusqu’à présent.

Quand Amazon Luna est-il sorti ?

Luna a été officiellement dévoilée lors de l’événement d’Amazon le 24 septembre 2020, bien que la société n’ait pas précisé quand le service sera largement disponible. Nous ne savons toujours pas quand ce sera, bien qu’un article de blog d’Amazon de février 2021 ait révélé que le service sera disponible pour la première fois sans invitation.

Cependant, vous avez toujours besoin d’un appareil Fire TV compatible pour le faire fonctionner. Amazone est ouvre désormais les inscriptions Luna aux nouveaux utilisateurs lors de son événement de vente Prime Day, où vous pouvez commencer à jouer via Windows, Mac et via le Web sur les appareils iOS et certains téléphones Android.

Cependant, on ne sait pas quand les inscriptions seront disponibles après le 22 juin, ou quand le service sera officiellement lancé en dehors des États-Unis.

Combien coûte Amazon Luna ?

Luna est disponible pour un « prix de lancement » de 5,99 $ US par mois pendant la phase d’accès anticipé. Cela continue tout au long de la promotion Prime Day et semble être le prix régulier pour le moment. Cependant, un essai gratuit de 7 jours est également disponible.

Les membres Luna existants peuvent ensuite s’inscrire à une chaîne bêta d’Ubisoft Plus. Cela coûte 14,99 $ supplémentaires par mois, mais vous donne accès à des titres de premier plan comme Watch Dogs, Assassin’s Creed et Far Cry.

Cela vous permet de jouer jusqu’à deux jeux simultanément jusqu’à 4K/60fps, bien que ce dernier ne soit disponible que sur « certains titres ».





Image : Amazon



Le contrôleur Luna, conçu pour être utilisé parallèlement au service, est également désormais disponible pour tout le monde aux États-Unis. Il coûte actuellement 69,99 $, mais devrait être réduit de 30% pour Prime Day.

Comment rejoindre l’accès anticipé à Luna

Si vous voulez jouer à Luna plus tôt, vous pouvez inscrivez-vous pour un accès anticipé sur le site d’Amazon, mais uniquement si vous êtes aux États-Unis – bien que vous puissiez bien sûr contourner cette exigence avec un VPN.

Il n’y a pas encore de mot d’Amazon sur la durée de la période d’accès anticipé, ou quand elle sera déployée dans d’autres pays. Tous ceux qui s’inscrivent n’auront pas accès, il y a donc aussi un élément de chance en jeu.

Ceux inclus dans l’accès anticipé pourront jouer à la chaîne de jeux Luna Plus et à sa bibliothèque de 50 jeux. Nous savons que la chaîne Ubisoft sera également incluse dans l’accès anticipé, avec Assassin’s Creed Valhalla, mais elle n’est pas encore disponible et entraînera des frais supplémentaires en plus de l’abonnement mensuel de 6 $.

De quoi ai-je besoin pour jouer à Amazon Luna ?

Un argument de vente clé de Luna est la possibilité de « jouer sur les appareils que vous possédez déjà ». Jusqu’à présent, le service est disponible sur PC, Mac, Fire TV, Android (mais pas tous les appareils) et iOS – les deux derniers via une application Web. Cela fait partie de la période d’accès anticipé en cours, les clients américains intéressés s’inscrivant sur le Site Web d’Amazon puis être invité à jouer.

Cependant, un article de blog d’Amazon de février 2021 a annoncé que certains appareils Fire TV seraient les premiers à avoir accès à Luna sans invitation :

Fire TV Stick Lite

Fire TV Stick (2e et 3e génération)

Fire TV Stick 4K

Fire TV (3e génération)

Fire TV Cube

Toshiba Fire Édition TV

Insignia Fire TV Edition

Sur le page d’assistance officielle, Amazon encourage les utilisateurs à s’assurer que leurs appareils sont mis à jour vers la dernière version de Fire OS.

Tous les autres appareils sont toujours en accès anticipé. La prise en charge d’Android est limitée aux appareils suivants au moment de la rédaction, bien qu’Amazon ait l’intention d’étendre la prise en charge à mesure que l’accès anticipé se poursuit :

Pixel 4XL, 4A, 4A 5G, 5

Samsung Galaxy S10, S10 Plus, Note 10, Note 10 Plus, S20, S20 Plus, S20 Ultra, Note 20, Note 20 Ultra

OnePlus 7, 7 Pro, 7 Pro 5G, 8, 8 Pro, Nord, 7T, 7T Pro, 7T Pro 5G

Vous aurez également besoin de la version 86 ou ultérieure du navigateur Web Chrome installé sur votre téléphone.

Les PC et ordinateurs portables nécessitent au moins la version 83 de la version de bureau, Luna n’étant pas disponible sur la version Mac de Safari. Tous les appareils Windows 10 avec DirectX 11 est pris en charge, alors que vous aurez besoin d’un Mac à partir de 2014 ou plus récent exécutant au moins macOS High Sierra.

Sur iPhone et iPad, vous fais devez utiliser Safari sur un appareil exécutant iOS 14.

Cependant, il y a une exigence quel que soit l’appareil sur lequel vous jouez. Vous aurez besoin d’une connexion Internet d’au moins 10 Mbps, bien qu’Amazon recommande d’utiliser un câble Ethernet ou une connexion Wi-Fi 5 GHz dans la mesure du possible.

Alors que vous pouvez jouer à Luna avec un clavier et une souris ou n’importe quel contrôleur Bluetooth, Amazon vous encourage à prendre le nouveau Contrôleur Luna. Il semble presque identique à celui que vous trouverez sur Xbox et offrira probablement une expérience similaire. Cependant, le Luna Controller a des astuces supplémentaires dans sa manche : l’intégration Alexa et la possibilité de se déplacer de manière transparente entre les appareils.







Image : Amazon



Jeux Amazon Luna

Amazon dit qu’il y aura plus de 100 jeux disponibles pour jouer sur Luna, avec des titres de lancement comprenant les suivants :

Resident Evil 7

Contrôler

Dragon Panzer

Une histoire de peste : l’innocence

La poussée 2

Yooka-Laylee

LA GRILLE

Abzu

Frères: un conte de deux fils

Si aucun de ceux-ci ne vous plaît, la société indique que d’autres jeux seront ajoutés « au fil du temps ». Ceux-ci incluront le MMORPG New World d’Amazon Game Studios, qui est attendu au printemps 2021.

Amazon a également annoncé un partenariat avec Ubisoft qui verra un « canal » dédié disponible via Luna. La société ajoute que « ples couches qui s’abonnent à cette chaîne auront accès à leurs titres Ubisoft préférés en résolution jusqu’à 4K, à un gameplay mobile et à de nouveaux titres lors du lancement de la chaîne ». Cela signifie que les titres AAA tels que Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6 et Immortels : Fenyx Rising sera disponible sur Luna dès leur sortie, et Amazon dit qu’il y a d’autres titres à venir.

Parallèlement à la gamme de jeux, il y a l’intégration avec Twitch, le service de streaming axé sur les jeux appartenant à Amazon. Dans « l’expérience » Luna, les joueurs auront la possibilité de regarder un flux Twitch pertinent, tandis qu’il sera également possible de commencer à jouer directement dans l’application Twitch.

Amazon a également révélé l’interface utilisateur de style Netflix pour Luna, qui comprend les flux Twitch susmentionnés ainsi que des bandes-annonces et des captures d’écran pertinentes.







Image : Amazon



Nous mettrons à jour cet article dès que nous en saurons plus sur Luna. En attendant, consultez notre tour d’horizon des meilleurs services de streaming de jeux pour voir à quoi il s’oppose.