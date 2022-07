Amazon Lord of the Rings Series : date de sortie, bande-annonce et distribution

Pendant la majeure partie de la dernière décennie, les producteurs de télévision ont cherché désespérément à trouver “le prochain Game of Thrones”, et maintenant Amazon estime apparemment qu’il l’a trouvé : le Seigneur des Anneaux.

Le géant de la vente au détail aurait dépensé 250 millions de dollars pour obtenir les droits d’une émission télévisée en cours se déroulant en Terre du Milieu, avec un engagement sur plusieurs saisons et la possibilité d’un spin-off, le tout diffusé exclusivement par lui-même.

Plateforme de streaming Amazon Prime Video.

L’émission a désormais également un titre officiel – Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir – et sa première bande-annonce complète avant ses débuts cet automne.

Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la série. Si la fantaisie est votre truc, nous avons également un tour d’horizon similaire pour The Witcher.

Quand est-ce que Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir commence à être diffusé ?

Nous avons enfin une date de sortie pour la nouvelle série télévisée Le Seigneur des Anneaux : 2 septembre 2022. L’annonce a été faite sur Twitter, accompagnée d’un premier aperçu de la nouvelle série :

Cette date est bien plus tardive que l’intention initiale, qui était fin 2021. Cependant, il faut s’y attendre compte tenu de tous les retards de production dus à la pandémie.

Ce ne sera certainement pas une merveille à un coup. Amazon a déjà commandé une deuxième saison de la série, qui échangera le lieu de tournage classique de la Nouvelle-Zélande contre le Royaume-Uni, au grand désarroi de nombreux fans.

Le Hollywood Reporter a dévoilé qu’Amazon avait dépensé 465 millions de dollars rien que pour la première saison, ce qui en fait l’une des premières saisons les plus chères d’une émission de télévision jamais réalisée.

Regardez les bandes-annonces des Anneaux de pouvoir

La première bande-annonce complète de The Rings of Power est arrivée, et elle regorge d’action. Regardez-le maintenant:

Avant cela, nous avions un teaser plus court qui donnait le ton de l’émission :

Et avant ce nous avons eu la révélation du titre, qui n’inclut aucune séquence réelle, mais est un clip assez cool pour qu’il vaut la peine d’être regardé en soi :

Il y a aussi des affiches de personnages avec des gros plans sur les mains des gens – jetez un œil à tout cela ci-dessous :

Les acteurs et l’équipe du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir

Grâce à certaines annonces récentes, nous avons maintenant une bien meilleure idée de qui nous verrons porter des oreilles pointues ou des extensions de barbe pour la série.

Aramayo remplacera Will Poulter, qui a dû se retirer en raison de conflits d’horaire. Il jouera aux côtés de Morfydd Clark, qui jouera le commandant des armées du Nord, Galadriel, une version plus jeune du personnage joué par Cate Blanchett.

Joseph Mawle – mieux connu pour son rôle de Benjen Stark dans le géant fantastique Game Of Thrones – a été choisi comme le principal méchant de la série selon The Hollywood Reporter. Il n’est pas le seul ancien du GOT à bord, car Robert Aramayo a également été choisi comme jeune Elrond.

Les autres acteurs révélés pour le spectacle incluent (respiration profonde): Markella Kavenagh (Tyra), Owain Arthur (Prince Durin IV), Nazanin Boniadi (Bronwyn), Ismael Cruz Córdova (Arondir), Ema Horvath, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete (Disa) , Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers (Halbrand), Daniel Weyman, Cynthia Addai-Robinson, Maxim Baldry, Ian Blackburn, Kip Chapman, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Tristan Gravelle, Sir Lenny Henry, Thusitha Jayasundera, Fabian McCallum, Simon Merrells, Geoff Morrell, Peter Mullan, Lloyd Owen, Augustus Prew, Alex Tarrant, Leon Wadham, Benjamin Walker et Sara Zwangobani.

Des noms remarquables y sont Peter Mullan (récemment vu sur Westworld) et la légende britannique Sir Lenny Henry, qui jouera un ancien sans nom.

Tom Budge était dans le casting mais est maintenant parti. Il a révélé dans une publication Instagram que lui et l’équipe avaient des différences créatives, il a donc choisi de se séparer. Il est le deuxième personnage principal à partir après Will Poulter – bien que Poulter soit prétendument parti en raison de conflits d’horaire.

Nous savons aussi un peu qui sera derrière les caméras. La première annonce officielle a eu lieu en juillet 2018, avec la nouvelle que le duo d’écrivains JD Payne et Patrick McKay « développerait » la série.

Ils ont participé à l’adaptation du parc à thème Disney’s Jungle Cruise dans le film de Dwayne Johnson et Emily Blunt et étaient également occupés à travailler sur le scénario du sans titre Star Trek 4 (maintenant peu susceptible d’aller de l’avant) pour le producteur JJ Abrams.

Peut-être plus excitant, en juillet 2019, il a été annoncé que le réalisateur de Jurassic World: Fallen Kingdom, JA Bayona, dirigera les deux premiers épisodes de la série et sera producteur exécutif pour le reste.

Vous pouvez trouver encore plus de membres de l’équipage dans ce qui pourrait être la toute première “bande-annonce d’équipage” pour une émission télévisée, qu’Amazon elle-même a présentée comme la révélation de sa communauté :

Wayne Che Yip réalisera quatre épisodes et sera producteur exécutif de la série. Yip a travaillé sur Hunters, Preacher, Utopia et Doctor Who – il a donc beaucoup d’expérience avec le genre fantastique.

La réalisatrice de fantasy vétéran Charlotte Brändström devrait également réaliser deux épisodes. Brändström a déjà travaillé sur The Outsider, Madam Secretary, Jupiter’s Legacy, Outlander et The Witcher.

Enfin, l’un des membres les plus emblématiques des films originaux revient également : la Nouvelle-Zélande. Amazon a confirmé que le nouveau spectacle suivra les traces de Jackson en tournant dans l’hémisphère sud, donc les paysages devraient être aussi épiques que prévu – bien que pour la deuxième saison, il soit déplacé au Royaume-Uni, qui devra faire comme un remplaçant.

De quoi parle Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir ?

La première chose que nous savons, c’est que la série “explorera de nouvelles intrigues précédant La Communauté de l’Anneau de JRR Tolkien”, selon la déclaration d’Amazon – qui, nous le savons maintenant, signifie avant Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux.

Au cours d’une série de tweets, Amazon a taquiné le décor de l’émission en utilisant des lignes du célèbre poème “un anneau pour les gouverner tous”,

aboutissant à un tweet qui disait simplement : “Bienvenue dans le Second Age”. Lorsque son embauche a été annoncée, le réalisateur JA Bayona a confirmé plus tard que le public “découvrira les merveilles du Second Age, avec une histoire jamais vue auparavant”.

Les tweets teasers sont également accompagnés d’une carte que vous pouvez trouver ci-dessous :

Pour ceux qui ne le savent pas, le “Second Age” est la période de l’histoire de la Terre du Milieu où Elrond a fondé Rivendell et Sauron a commencé à construire sa base de pouvoir dans le Mordor et à forger l’Anneau Unique. Cela l’a également vu faire la guerre aux Elfes et à d’autres races de la Terre du Milieu non pas une, mais deux fois – cette dernière comprenant la bataille dans laquelle l’Anneau est coupé de sa main, immortalisée dans le prologue des films LotR.

C’est une période qui dure plus de trois mille ans, et comme vous pouvez le voir d’après les noms de lieux sur la carte, il s’agit d’une Terre du Milieu très différente de celle vue dans les films jusqu’à présent, avec des royaumes, des cultures et des noms différents.

L’inclusion de l’île de Numenor à l’ouest est particulièrement remarquable – c’est l’emplacement d’une civilisation humaine qui a été corrompue par Sauron au Second Âge et s’est retournée contre les Valar – et a finalement été coulée sous la mer pour elle, bien avant le événements du Hobbit. Cela signifie qu’il n’a jamais été vu à l’écran auparavant.

L’image officielle du teaser est soupçonnée d’être celle de la ville de Valinor, la maison des immortels Valar. Den of Geek a souligné que les arbres de couleur or et argent signifient à quelle période cette image est définie – la période primordiale. C’est avant le Second Age, il est donc probable que cela soit encore tiré d’un flashback/prologue.

La bande-annonce montrait une ville humaine située sur le front de mer, que les fans soupçonnent d’être Númenor.

Nous avons un synopsis officiel pour l’émission, qui a été initialement rapporté par TheOneRing.net, et maintenant confirmé par Amazon. Vous pouvez lire ceci ci-dessous :

“La prochaine série d’Amazon Studios présente pour la toute première fois sur les écrans les légendes héroïques de l’histoire légendaire du Second Age de la Terre du Milieu. Ce drame épique se déroule des milliers d’années avant les événements du Hobbit et du Seigneur des anneaux de JRR Tolkien, et ramènera les téléspectateurs à une époque où de grandes puissances ont été forgées, des royaumes ont connu la gloire et sont tombés en ruine, des héros improbables ont été testé, l’espoir suspendu au plus fin des fils, et le plus grand méchant qui ait jamais jailli de la plume de Tolkien menaçait de couvrir le monde entier de ténèbres.

“Commençant dans une période de paix relative, la série suit un ensemble de personnages, à la fois familiers et nouveaux, alors qu’ils affrontent la réémergence tant redoutée du mal sur la Terre du Milieu. Des profondeurs les plus sombres des Monts Brumeux aux forêts majestueuses de la capitale des elfes de Lindon, en passant par le royaume insulaire à couper le souffle de Númenor, jusqu’aux confins de la carte, ces royaumes et personnages se tailleront des héritages qui perdureront longtemps après leur sont partis.”

Apparemment, Amazon “peut utiliser du matériel des films”, et il y a même une chance que le réalisateur original Peter Jackson vienne à bord en tant que producteur exécutif, donc quoi qu’il arrive, il est probable que cela existera dans le même univers que la série de films, plutôt que de redémarrer entièrement.

Vanity Fair a donné plus d’inclination à qui le spectacle suivra: Galadriel, en tant que commandant des armées du Nord, et Halbrand, un naufragé. La première se bat pour l’avenir et est beaucoup plus impétueuse que son futur moi vu dans les films (joué par Cate Blanchett). Halbrand, cependant, fuit son passé.

La série s’ouvrira avec Galadriel luttant pour sa survie sur un radeau dans les mers Sundering balayées par la tempête – une scène qui a été filmée à l’origine juste au moment où la pandémie commençait à balayer la nation. La bande-annonce officielle la montre également en train de grimper une cascade gelée en utilisant un poignard en or et en argent et en montant à cheval.

Harfoots, les ancêtres des hobbits de cette époque, figureront également dans The Rings of Power. La série explorera “qui partage le monde de la Terre du Milieu”, avec des relations interdites entre les elfes, les humains, les harfoots et plus encore.

Matt Galsor, un représentant de Tolkien Estate and Trust et HarperCollins, a également expliqué qu’Amazon “apportera à l’écran des histoires jusque-là inexplorées basées sur les écrits originaux de JRR Tolkien”, nous savons donc qu’il s’inspirera au moins en partie du propre travail de Tolkien.

Il y a un gros prequel inadapté –

Le Silmarillion – mais comme il se lit plus comme un manuel d’histoire que comme un roman, il serait difficile de s’adapter à une émission en cours. Pourtant, Amazon pourrait le prendre comme une source d’inspiration lâche.

Il existe également un certain nombre de livres publiés basés sur les notes et les écrits inachevés de Tolkien, tels que

Les Enfants de Húrin ou la

Contes inachevés compilation. Toute personne désireuse de comprendre ce que couvrira l’émission d’Amazon pourrait faire pire que de lire tous ces livres, car il est presque certain qu’Amazon s’appuiera sur un (ou plusieurs) d’entre eux pour raconter son histoire.

Nous savons qu’Amazon a signé un accord sur plusieurs saisons – il est donc clairement confiant quant à l’émission – et a également la possibilité d’une deuxième série télévisée dérivée si tout se passe bien.