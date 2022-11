Amazon licencie certains employés de ses appareils : Lire le mémo

Amazone met à pied certains employés de son unité d’appareils et de services, le chef du matériel Dave Limp écrit dans une note aux travailleurs mercredi.

Le détaillant en ligne consolide certaines équipes et programmes dans son unité d’appareils et de services après “une série d’examens approfondis” de l’entreprise, a écrit Limp. Amazon a commencé à informer les employés concernés hier, a-t-il ajouté.

“L’une des conséquences de ces décisions est que certains rôles ne seront plus nécessaires”, a déclaré Limp. “Cela me fait mal de devoir annoncer cette nouvelle, car nous savons que nous allons perdre des Amazones talentueux de l’organisation Devices & Services.”

Les licenciements font partie du plan annoncé par Amazon de supprimer jusqu’à 10 000 emplois dans l’entreprise. Le New York Times a rapporté lundi que les divisions des appareils, de la vente au détail et des ressources humaines d’Amazon seraient principalement touchées par les licenciements.

CNBC avait précédemment rapporté que la société avait commencé à informer les employés mardi qu’ils étaient licenciés. Des membres des équipes de jeux en nuage Luna d’Amazon et d’Alexa faisaient partie des personnes licenciées. L’entreprise a également licencié des travailleurs contractuels lors du recrutement.

Voici le mémo complet de Limp :

Gens,

Lors de notre dernière assemblée publique en juillet, j’ai parlé un peu de l’état de notre économie. Comme vous le savez, nous continuons de faire face à un environnement macroéconomique inhabituel et incertain. À la lumière de cela, nous avons travaillé au cours des derniers mois pour donner la priorité à ce qui compte le plus pour nos clients et l’entreprise. Après une série d’examens approfondis, nous avons récemment décidé de consolider certaines équipes et certains programmes. L’une des conséquences de ces décisions est que certains rôles ne seront plus nécessaires. Cela me fait mal de devoir annoncer cette nouvelle, car nous savons que nous perdrons en conséquence des Amazones talentueux de l’organisation Devices & Services. Je suis incroyablement fier de l’équipe que nous avons bâtie et voir même un membre précieux de l’équipe partir n’est jamais un résultat qu’aucun d’entre nous ne souhaite.

Nous avons informé les employés concernés hier et continuerons de travailler en étroite collaboration avec chacun pour fournir un soutien, notamment en aidant à trouver de nouveaux rôles. Dans les cas où les employés ne peuvent pas trouver un nouveau poste au sein de l’entreprise, nous soutiendrons la transition avec un package comprenant une indemnité de départ, des indemnités de transition et une aide au placement externe. Nous savons que les gens de l’organisation peuvent être touchés différemment par cette nouvelle et nous dirigerons avec compassion pour tous les membres de l’équipe.

Bien que je sache que cette nouvelle est difficile à digérer, je tiens à souligner que l’organisation Devices & Services reste un domaine d’investissement important pour Amazon, et nous continuerons à inventer pour le compte de nos clients. Ayant traversé des moments comme celui-ci dans le passé, je sais que lorsque l’économie est difficile, les clients ont tendance à se tourner vers les entreprises et les produits qui, selon eux, offrent la meilleure expérience client et qui prennent le mieux soin d’eux. Historiquement, Amazon a fait du très bon travail dans ce domaine.

Merci pour le soutien et l’empathie que je sais que notre équipe se montrera pendant cette période. N’hésitez pas à me contacter ou à envoyer un ping à votre manager si vous avez des questions.

Dave-