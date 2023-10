Amazon Layaway pourrait être votre atout pour l’événement Prime Day de cette semaine

Le Prime Big Deals Day d’Amazon n’est plus qu’à quelques jours, mais vous pouvez trouver des ventes anticipées dès maintenant. Si vous êtes un acheteur fréquent d’Amazon Prime, vous avez peut-être entendu parler de , qui est le programme de mise de côté d’Amazon Prime. Si vous êtes curieux de connaître Amazon Layaway et que vous vous demandez si cela vous convient, nous avons ce qu’il vous faut.

Amazon Layaway pourrait être utile si vous effectuez un achat important ou si vous attendez l’arrivée du jour de paie avant de débourser d’un seul coup pour quelque chose que vous souhaitez acheter. Ce n’est pas la même chose que le plan de paiement Affirm d’Amazon, qui vous permet d’acheter maintenant et de payer plus tard – nous l’expliquerons ci-dessous.

Continuez à lire pour en savoir plus sur l’utilisation d’Amazon Layaway. Et découvrez ces avantages Amazon Prime, ainsi que comment vous inscrire à Amazon Prime.

Profiter du programme de mise de côté d’Amazon peut être un excellent moyen de payer un article au fil du temps. Les prix d’un produit ou d’un service que vous recherchez peuvent varier considérablement d’un détaillant à l’autre. Pour vous assurer que vous obtenez réellement la meilleure offre lorsque vous parcourez les produits, vous devez vérifier les prix. L’extension Chrome Shopping de CNET peut vous aider à y parvenir en trouvant les meilleures remises et codes promotionnels.

Comment utiliser Amazon Layaway

Si un article que vous consultez est éligible à la mise de côté, vous verrez une étiquette indiquant Réserver avec mise de côté — vous pourrez également le voir lorsque vous l’ajouterez à votre panier. Si vous ne le voyez pas, votre article n’est probablement pas éligible à la mise de côté.

Une fois que vous avez ajouté tous les articles éligibles à votre panier, sélectionnez Réserver avec mise de côté à la caisse, à côté de chaque article que vous souhaitez mettre de côté. Si vous utilisez Amazon Layaway, vous n’aurez pas besoin de faire vérifier votre crédit, vous n’aurez donc pas à vous soucier de ce programme affectant votre crédit.

Actuellement, le programme de mise de côté d’Amazon n’est pas disponible pour les commandes expédiées vers le Connecticut, l’Illinois, le Maryland, l’Ohio, la Pennsylvanie, Washington, DC ou en dehors des États-Unis.

Comment fonctionne Amazon Layaway ?

Amazon divise le prix total du produit que vous achetez en cinq paiements, sans compter les taxes et les frais d’expédition. Vous paierez 20 % d’avance et effectuerez quatre paiements supplémentaires de 20 % aux dates prévues attribuées par Amazon. Votre facture sera due toutes les deux semaines, pour un total de huit semaines. Les taxes et les frais d’expédition seront inclus dans votre paiement final, ce sera donc un peu plus que les autres paiements.

Lorsque vous effectuez le premier paiement, Amazon réserve votre article jusqu’à ce qu’il soit payé. Une fois que vous l’aurez payé, Amazon vous enverra l’article. Aucun intérêt ne vous sera facturé lors des paiements, car vous ne financez pas votre commande.

Que faire si j’oublie d’effectuer un paiement ?

Si vous oubliez d’effectuer l’un de vos paiements programmés, Amazon vous enverra un e-mail vous informant que votre tentative de paiement a échoué. Si vous n’effectuez pas le paiement avant la prochaine date prévue, Amazon annulera votre plan de mise de côté et remboursera tout l’argent que vous avez payé jusqu’à présent.

Aucun frais ne vous sera facturé pour les plans de mise de côté en retard ou annulés. De plus, si vous avez un plan de mise de côté en retard, vous ne pourrez pas démarrer un nouveau plan de mise de côté.

Si vous décidez de payer le solde intégral à l’avance, connectez-vous à votre compte Amazon et accédez à Mes commandes > détails de la commande > Gérer les échéanciers de paiementpuis cliquez sur Payer tôt.

En quoi est-ce différent du plan de paiement Affirm d’Amazon ?

L’utilisation d’Amazon Layaway n’entraîne aucun frais supplémentaire : vos seuls frais concernent le produit ainsi que les éventuels frais d’expédition et taxes. Le plan de paiement Affirm vous permet d’acheter maintenant et de payer plus tard, mais vous recevez vos articles immédiatement. En effet, il finance votre commande, ce qui signifie que vous devrez d’abord passer par un processus d’approbation de crédit.

Cependant, avec Affirm, si vous manquez un paiement, cela pourrait potentiellement nuire à votre pointage de crédit, car Affirm signale certains paiements, positifs et négatifs, aux agences d’évaluation du crédit. De plus, cela pourrait s’accompagner d’intérêts, ce qui vous obligerait à payer plus à long terme. Les options de paiement Affirm peuvent aller de six semaines à 60 mois, et certaines peuvent également être sans intérêt.

Si vous pouvez attendre huit semaines pour que les articles que vous avez commandés soient livrés, nous vous recommandons d’opter pour le plan de mise de côté et d’éviter les programmes d’achat maintenant, payer plus tard.

