Amazon lance une vente épique avec jusqu’à 59% de réduction sur Echo, Fire TV, Fire Tablets et plus encore

Nous sommes à un peu plus d’une semaine de Vente d’accès anticipé Prime d’Amazon mais cela n’a pas empêché l’entreprise de lancer une énorme vente avec jusqu’à 59% de réduction sur un tas de son meilleur matériel. Amazon a récemment organisé un événement au cours duquel il annoncé un tas de nouveaux appareils comme les téléviseurs Fire, le Kindle Scribe et plus encore, mais ils ne sont pas encore disponibles. Si vous cherchez à mettre la main sur certains appareils Amazon comme l’Echo, Fire TV, la sonnette Ring et plus encore, c’est maintenant votre chance d’économiser gros.

Avec cette vente, vous pouvez obtenir certains des meilleurs prix de l’année sur les téléviseurs Fire d’Amazon, les tablettes Fire, le matériel Echo et bien plus encore.

La vente couvre de nombreux appareils, vous allez donc vouloir prendre quelques minutes pour les trier tous pour voir ceux qui vous intéressent le plus. Comme nous l’avons appris lors de son événement, Amazon apportera certains de ses de nouvelles fonctionnalités, telles que la prise en charge d’Eero, sur des appareils plus anciens tels que l’Echo Dot de 4e génération, ce qui rend ces remises encore meilleures. Nous avons mis en évidence certaines de nos offres préférées de la vente ci-dessous, alors assurez-vous de les consulter maintenant.

Offres Écho

Offres Fire TV

Offres sur les tablettes Fire

Plus d’offres d’appareils Amazon