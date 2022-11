Amazon lance une clinique de soins virtuelle pour les affections courantes

Le nouveau d’Amazon Clinique Amazone fournit des soins virtuels à patients dans 32 États. En collaboration avec Amazon Pharmacy et One Medical, la clinique offrira un service basé sur des messages à ceux qui recherchent un traitement pour plus de 20 problèmes médicaux quotidiens, a annoncé Amazon mardi.

Les personnes intéressées devront visiter le site Amazon Clinic, sélectionner leur maladie, remplir un formulaire d’admission et Amazon les mettra en contact avec un clinicien de télésanté agréé aux États-Unis. Le service ne prend pas d’assurance, mais est Éligible FSA et HSA. Les prix d’une séance avec un médecin seront affichés, et Amazon dit que c’est à égalité avec la quote-part moyenne pour une visite chez le médecin. Les patients reçoivent ensuite un plan de traitement et un suivi avec le clinicien jusqu’à 14 jours, sans frais supplémentaires.

Les médecins de télésanté de la clinique Amazon pourront traiter et prescrire des médicaments pour acnérecharges pour l’asthme, contrôle des naissancesboutons de fièvre, conjonctivite, pellicules, eczémadysfonction érectile, croissance des cils, herpès génital, reflux gastro-oesophagien, recharges d’hyperlipidémie, recharges d’hypertensionrecharges hypothyroïdie, hommes chute de cheveux, migrainesmal des transports, rosacée, allergies saisonnières, sinusite, arrêt du tabac, infections des voies urinaires et les infections à levures.

Amazon espère s’étendre à d’autres États au cours des prochains mois.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.