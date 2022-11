Amazon lance un service de santé virtuel avec Amazon Clinic

Amazon a annoncé le lancement d’Amazon Clinic, un service de santé virtuel qui fournira des soins pour 20 affections courantes, notamment la perte de cheveux, les brûlures d’estomac, l’acné, les pellicules et les allergies saisonnières.

Le service de consultation virtuelle permettra aux clients de sélectionner leur état dans une liste fournie, puis de choisir un fournisseur préféré dans une liste de cliniciens agréés tiers, y compris ceux de SteadyMD et HealthTap.

Après avoir rempli un court questionnaire d’admission, les clients et les cliniciens tiers se connectent directement via un portail basé sur des messages dans les heures suivant la demande initiale. La Clinique Amazone le site indique qu’aucune visite vidéo ou chat en direct n’est requise.

Un plan de traitement personnalisé est délivré via le même portail, y compris les prescriptions. Les clients peuvent remplir leurs médicaments dans leur pharmacie préférée ou dans la pharmacie Amazon.

La clinique fonctionnera dans 32 États américains. Les coûts des consultations varieront, bien que les patients recevront un prix initial. Les clients peuvent faire un suivi auprès du fournisseur jusqu’à deux semaines après l’évaluation initiale.

LA GRANDE TENDANCE

Amazon Clinic marque la dernière poussée du géant de la vente au détail pour influencer le secteur de la santé, mais le géant de la technologie a vu sa part de défis en tentant de faire sa marque dans l’espace.

L’annonce de la clinique Amazon intervient trois mois seulement après la publication d’un e-mail de Neil Lindsay, vice-président senior d’Amazon Health Services, indiquant que la clinique de soins virtuelle pour les employés d’Amazon, Amazon Care, fermerait ses portes le 31 décembre.

Amazon Care, lancé en 2019, n’était initialement disponible que pour les employés d’Amazon. Cependant, le service s’est ensuite étendu à des employeurs extérieurs et, en 2022, a ajouté des options de soins en personne dans plus de 20 villes, dont New York, Miami, San Francisco et Chicago.

La fermeture n’affecte qu’Amazon Care et son groupe de fournisseurs Care Medical, pas les autres projets de soins de santé de l’entreprise.

L’arrêt d’Amazon Care n’est pas le premier échec du géant de la technologie dans sa tentative de faire une percée dans l’espace des soins de santé.

Havreune joint-venture entre Amazon, Berkshire Hathaway et JPMorgan Chase, a cherché à concevoir un nouveau modèle de couverture santé des employés en tirant parti des atouts de chaque entreprise.

La coentreprise axée sur l’employeur n’a lancé que quelques projets et a été entravée par des départs de personnel avant que les partenaires ne la quittent après une course de près de trois ans.

En juillet, le géant de la technologie a annoncé son intention d’acquérir un fournisseur de soins primaires hybride One Medical dans le cadre d’un accord entièrement en espèces d’environ 3,9 milliards de dollars, bien que cet accord n’ait pas encore été conclu.

La Commission fédérale du commerce est enquêtant sur l’acquisition de One Medical. Selon un dépôt auprès de la Commission de Sécurité et d’EchangesOne Medical parent 1Life Healthcare et Amazon ont tous deux reçu des demandes de la FTC pour plus d’informations concernant l’accord le 2 septembre.