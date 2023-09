Amazon lance un nouveau contrôleur pour maison intelligente : l’Echo Hub

Juste au moment où vous pensiez qu’il n’y avait pas de place pour un autre écran intelligent dans la gamme Amazon, l’Echo Hub apparaît.

Lors de son grand événement de lancement annuel, Amazon a dévoilé l’appareil compact conçu pour être fixé au mur et offrir un accès facile à vos appareils domestiques intelligents.

Attendez une minute, n’est-ce pas ce que fait l’Echo Show 15 ? Oui, mais l’Echo Hub a à peu près la taille d’un Echo Show 8 avec une interface dédiée à la maison intelligente.

Amazon affirme qu’il s’agit d’un nouveau type d’appareil : ce n’est pas simplement un Echo Show 8 sans les haut-parleurs à l’arrière. Et pourtant, d’après ce que j’ai vu lorsque j’ai essayé l’appareil, il est facile d’affirmer que ce n’est pas si différent du tout.

L’Echo Hub ressemble beaucoup à un Echo Show 15 de huit pouces : il dispose de microphones et de haut-parleurs intégrés pour que vous puissiez toujours utiliser Alexa. La principale différence réside dans le logiciel. L’interface personnalisée place vos appareils intelligents au premier plan et vous propose des widgets interactifs qui vous permettent de régler la température de votre chauffage (ou de votre climatisation), d’allumer et d’éteindre les lumières et les prises sans avoir à accéder au préalable au contrôle de la maison intelligente.

L’appareil recevra également une mise à jour début 2024 afin de pouvoir afficher la vue cartographique. Cela vous donne un aperçu encore plus intuitif de vos appareils, car ils apparaissent aux bons endroits sur un plan de votre maison.

À 179,99 $ / 169,99 £, l’Echo Hub est étonnamment cher. Principalement parce qu’il coûte plus cher que le nouvel Echo Show 8, doté des plus gros haut-parleurs susmentionnés, ce qui le rend meilleur pour écouter de la musique et des divertissements.

Cependant, Amazon présente l’Echo Hub comme un rival des autres contrôleurs de maison intelligente et affirme qu’il est beaucoup moins cher que la plupart d’entre eux et qu’il prend en charge Thread, Matter, Bluetooth et Zigbee. Il est conçu pour armer les systèmes de sécurité, visualiser les flux des caméras de sécurité et contrôler les stores ainsi que pour allumer et éteindre les lumières.

Si vous en achetez un et que vous l’aimez, il y a de fortes chances que vous en vouliez au moins un autre, car il est moins pratique d’avoir un seul endroit dans la maison pour avoir ce type de contrôle. Ensuite, cela devient encore plus cher.

Lors de l’installation de l’Echo Hub, il vous est demandé dans quelle pièce il se trouve. Ensuite, les commandes des appareils dans cette pièce sont mises en évidence. Lorsque vous disposez de plusieurs Echo Hubs, chacun peut être dédié à la pièce dans laquelle il se trouve.

L’autre chose à noter est qu’il s’agit du premier appareil Echo pouvant être alimenté par Power over Ethernet, ce qui pourrait être pratique si votre maison est déjà câblée pour cela.

Jim Martin / Fonderie

Vous n’êtes pas obligé de le fixer au mur : il existe un support en option pour que vous puissiez l’utiliser sur une étagère, un plan de travail ou une table.

Si vous possédez déjà plusieurs appareils Echo Show, il pourrait être légèrement décevant de savoir qu’Amazon ne prévoit pas de rendre l’interface d’Echo Hub disponible sur ceux-ci.

Si vous ne le faites pas, l’Echo Hub sera bientôt mis en vente.