Amazon lance un Kindle couleur, le Colorsoft et de nouvelles liseuses électroniques 2024

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, The Hollywood Reporter peut recevoir une commission d’affiliation.

Personne n’aime autant les liseuses électroniques Kindle, et la semaine dernière, la marque appartenant à Amazon a annoncé quatre nouveaux modèles : le Colorsoft, le tout premier Kindle avec écran couleur, ainsi que des versions réinventées du Kindle Scribe, du Kindle Paperwrite et du Kindle Paperwrite. niveau Kindle. Voici une ventilation de chacun.

La star du salon, le Kindle Colorsoft, est disponible en précommande dès maintenant avec une date de sortie officielle fixée au 30 octobre. L’écran de sept pouces présente une couleur semblable à celle du papier, une première pour la marque. Non seulement les livres sont en couleur, mais le surlignage est désormais également en couleur, où les lecteurs peuvent marquer les sections remarquables en jaune, orange, bleu et rose. L’appareil est également antiéblouissant, étanche et une seule charge dure jusqu’à huit semaines. Le Colorsoft est idéal pour les romans graphiques et les guides de voyage, et permet aux utilisateurs de parcourir une bibliothèque de couvertures colorées comme jamais auparavant.

Pour une liseuse électronique et un appareil de prise de notes à la fois, le nouveau Kindle Scribe amélioré est ce qu’il vous faut. Disponible en précommande dès maintenant avant la sortie du 4 décembre, la version améliorée de Scribe permet aux utilisateurs d’annoter des livres et de créer des notes de réunion, d’écrire des listes de tâches, un journal ou des croquis dans le bloc-notes intégré. De plus, le stylet Premium réinventé comprend un bouton de raccourci personnalisable, une gomme douce et une pointe qui donne l’impression d’écrire sur du papier. Il existe en versions 16, 32 et 64 Go.

Le Paperwhite de Kindle est le lecteur de livres électroniques le plus vendu de la marque depuis ses débuts en 2012, et le tout nouveau modèle détient le titre de Kindle le plus rapide de tous les temps. Il dispose d’un écran de sept pouces, plus grand que jamais. C’est également le Paperwhite le plus fin de l’histoire et offre jusqu’à trois mois d’autonomie. Il est disponible à l’achat dès maintenant et expédié immédiatement.

Enfin, le nouveau Kindle d’entrée de gamme est le modèle le plus léger et le plus compact, avec un éclairage avant plus lumineux, un rapport de contraste plus élevé et une vitesse plus rapide. Il est disponible en noir et dans une nouvelle couleur matcha, en stock et prêt à être expédié.

En rapport: Amazon présente le plan Prime pour les jeunes adultes, offrant aux 18-24 ans des abonnements gratuits de six mois