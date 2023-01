Amazon lance un abonnement mensuel de 5 $ pour les médicaments génériques

Dans sa dernière plongée dans les soins de santé, Amazon lance un service d’abonnement aux médicaments génériques via sa pharmacie en ligne.

RxPass, qui sera disponible pour les membres Prime, fournira des médicaments génériques pour des conditions courantes telles que l’hypertension artérielle, l’anxiété et le reflux acide. Le géant de la technologie et de la vente au détail a déclaré que le service coûterait un forfait de 5 $ par mois.

Le programme n’accepte pas d’assurance, et il est maintenant disponible dans la plupart des États américains. Amazon propose RxPass aux patients souffrant de plusieurs maladies chroniques, arguant que l’abonnement pourrait leur faire économiser du temps et de l’argent.

“Naviguer dans l’assurance peut être un labyrinthe et se rendre à la pharmacie un fardeau. Parfois, cela a conduit à de mauvais résultats : les nouveaux médicaments ne sont pas remplis, les renouvellements ne sont pas pris en charge et les patients souffrent. Certains aspects de notre système de santé font ce que devrait être facile, difficile. C’est pourquoi je me sens si chanceux de faire partie du changement qu’Amazon Pharmacy contribue à apporter à cet espace », a écrit le Dr Vin Gupta, médecin-chef chez Amazon Pharmacy, dans l’annonce.

LA GRANDE TENDANCE

Amazon a étendu sa portée dans le domaine de la santé. En novembre, la société a annoncé Amazon Clinic, un service virtuel direct au consommateur qui vise à offrir des soins pour des affections courantes telles que la perte de cheveux, les brûlures d’estomac, l’acné, les pellicules et les allergies saisonnières. Il a également révélé son intention d’acquérir le fournisseur de soins primaires One Medical l’année dernière, qui a suivi le processus réglementaire.

Amazone a acheté la pharmacie numérique PillPack en 2018 et a lancé Amazon Pharmacy environ deux ans plus tard.

Coûts élevés des médicaments sont un problème à long terme dans le système de santé américain. L’abordabilité est un défi particulier pour les personnes qui prennent plusieurs médicaments : un Sondage de la Fondation de la famille Kaiser ont constaté que 32 % de ceux qui prenaient au moins quatre médicaments sur ordonnance ont mentionné avoir de la difficulté à payer leurs médicaments.

Il existe d’autres entreprises de santé numérique vantant leurs approches pour réduire les coûts des médicaments. Mark Cuban Cost Plus Drug Company, qui vise à fournir des médicaments à moindre coût en travaillant directement avec les distributeurs et les fabricants, a récemment annoncé plusieurs partenariats avec gestionnaires de prestations pharmaceutiques.

En octobre, GoodRx a annoncé un plate-forme de transparence des prix pour les prestataires, qui permettrait aux cliniciens de rechercher des informations sur les coûts lors des rendez-vous avec les patients.