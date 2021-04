Amazon a accaparé le marché des tablettes pour enfants depuis un certain nombre d’années et élargit maintenant la gamme pour répondre aux besoins des enfants plus âgés de 8 à 12 ans.

Contrairement aux tablettes Kids Edition – qui restent en vente – les versions Pro ont une nouvelle interface moins enfantine conçue pour paraître plus adulte. Ils proposent également une gamme étendue de contenus adaptés à ce groupe d’âge, qui fait partie du service d’abonnement Amazon Kids +.