Amazon lance les prototypes Internet par satellite du projet Kuiper

L’année dernière, Amazon a annoncé le plus gros contrat de fusée d’entreprise de l’histoire de l’industrie pour lancer des satellites Kuiper, en signant des contrats de lancement avec ULA, Arianespace et Blue Origin de Jeff Bezos. Dans le cadre de cet accord, Amazon prévoit de payer environ 7,4 milliards de dollars pour les lancements de Kuiper au cours des cinq prochaines années.

Il a réservé 77 lancements – des accords incluant des options pour davantage de lancements en cas de besoin – auprès de ce trio de sociétés pour déployer les satellites suffisamment rapidement pour répondre aux exigences réglementaires. Cet achat massif a fait l’objet d’un procès d’actionnaires d’Amazon, qui allègue que la société a snobé SpaceX pour de précieux contrats de lancement de satellites en raison de la rivalité personnelle de Jeff Bezos avec Elon Musk.

Amazon rattrape SpaceX, qui a étendu son service Internet par satellite Starlink à plus de 2 millions de clients. Surtout, SpaceX affirme qu’il n’absorbe plus le coût des antennes Starlink qu’il vend avec le service, et que les plus de 5 000 satellites qu’il a lancés jusqu’à présent servent désormais les consommateurs, les entreprises et les gouvernements.

Plus tôt cette semaine, Amazon a réitéré que ses premiers satellites Kuiper de production étaient sur le point d’être lancés au premier semestre de l’année prochaine – avec des plans pour commencer les tests bêta du réseau avec les clients d’ici la fin de 2024.