Amazon lance les écrans intelligents rotatifs Echo Show 8 et Show 5

Amazon a officiellement lancé son nouvel Echo Show 10 en septembre dernier, avec une fonction de suivi qui peut automatiquement vous garder au courant pendant les appels vidéo, ainsi que faire face à l’écran lorsque vous parlez à Alexa. La société apporte maintenant une version numérique de cette technologie à l’Echo Show 8, plus abordable, qui est lancé aujourd’hui aux côtés du budget Echo Show 5.

Le design du Show 8 est à peu près le même que celui de son prédécesseur, il n’y a donc pas de moteur qui tourne physiquement l’écran comme avec l’Echo Show 10.

Comme le prédécesseur de l’Echo Show 8, le nouveau modèle dispose d’un écran tactile de 8,1 pouces. Amazon décrit uniquement sa résolution comme « HD » – attendez-vous à ce que ce soit le même panneau 1200×800 qu’avant. Des lunettes assez grandes signifient qu’il y a beaucoup de place pour la très importante caméra 13Mp, qui dispose désormais d’un couvercle de caméra physique pour protéger votre vie privée. Il existe également des haut-parleurs stéréo, mais ne vous attendez pas à ce qu’ils produisent un son de qualité Show 10.

Amazon annonce également un « nouveau processeur octa-core », ce qui devrait signifier que les performances sont améliorées par rapport au Show 8 de première génération. L’écosystème Alexa devient de plus en plus intelligent, avec tout, de Netflix à BBC Good Food, offrant à la fois la voix et saisie tactile. Cependant, il n’y a toujours pas d’application YouTube officielle.

Ce facteur de forme de 8 pouces signifie que l’Echo Show 8 peut également être un cadre photo numérique efficace, les membres Prime bénéficiant d’un stockage illimité dans le cloud via Amazon Photos. Il est disponible en Charcoal et Glacier White.

Le Show 5 possède bon nombre des mêmes caractéristiques que son grand frère, bien que dans un facteur de forme beaucoup plus compact conçu pour une utilisation au chevet. Il a un écran de 5,5 pouces – bien qu’Amazon n’indique pas de résolution, il est probablement proche du 960×480 que nous avons vu sur l’original.





Le nouveau Echo Show 5. Image: Amazon



Il existe également une caméra HD améliorée, qui aurait le double des pixels de son prédécesseur. En plus du Charcoal et du Glacier White du Show 8, le Show 5 est également disponible en Deep Sea Blue.

L’Echo Show 5 sera disponible au prix de 74,99 £, tandis que le Show 8 coûtera 119,99 £. Les deux appareils sont disponibles en précommande dès maintenant.

Articles connexes pour plus de lecture