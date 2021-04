Amazon a lancé aujourd’hui la version de deuxième génération de ses Echo Buds. Ce sont des écouteurs intra-auriculaires véritablement sans fil avec annulation active du bruit.

Les nouveaux Echo Buds présentent un design 20% plus petit que le modèle de la génération précédente. Le boîtier a maintenant un profil haut et mince par rapport au boîtier court et large du modèle précédent.

Les écouteurs sont également plus petits qu’avant. Ils disposent d’une buse raccourcie pour un confort amélioré et de nouvelles ouvertures pour égaliser la pression à l’intérieur de vos oreilles. Ils sont livrés avec quatre tailles de pointe et deux tailles de pointe d’aile pour un ajustement optimal et la fonction AirPods Pro-esque Ear Tip Fit Test de l’application vous aidera à décider si vous avez choisi la bonne taille de pointe.

Les nouveaux Echo Buds intègrent également une annulation active du bruit conçue sur mesure. Le modèle de la génération précédente comportait notamment la technologie de réduction active du bruit de Bose, que Bose lui-même admettait être pire que sa technologie de suppression active du bruit habituelle trouvée sur ses autres produits.

Amazon semble avoir décidé de couper entièrement l’intermédiaire pour cette version et a conçu sa propre technologie, qui prétend annuler deux fois plus de bruit que le modèle précédent en utilisant des microphones à l’extérieur et à l’intérieur des écouteurs.

Les Echo Buds continuent d’avoir une intégration complète avec Alexa et vous permettent même de contrôler des fonctionnalités intégrées telles que l’activation de la suppression du bruit ou du mode passthrough à l’aide de votre voix. En plus de cela, vous pouvez également faire des choses habituelles telles que jouer de la musique, régler des minuteries et des rappels, consulter votre calendrier ou passer des appels en utilisant votre voix. Et si vous ne trouvez pas vos Echo Buds, vous pouvez utiliser un autre appareil Echo pour vous aider à les localiser.

Arrivant plus tard cette année, Echo Buds recevra également une fonctionnalité appelée Filtre VIP. Transféré à partir des cadres d’écho, cette fonctionnalité vous permet de sélectionner la notification que vous souhaitez entendre et de filtrer le reste. La notification sélectionnée sera lue dans votre oreille avec un double tap ou peut être rejetée avec un simple tap.

Les Echo Buds prétendent avoir 5 heures d’autonomie avec annulation active du bruit, le boîtier offrant deux charges complètes supplémentaires pour un total de 15 heures. Une charge rapide de 15 minutes offrirait deux heures de lecture de musique. Le boîtier peut être chargé avec un câble USB-C ou un chargeur certifié Qi en mode de charge sans fil.

Les Echo Buds sont au prix de 120 $ pour le modèle standard et de 140 $ pour le modèle de chargement sans fil. Pendant un temps limité, Amazon les vendra respectivement pour 100 $ et 120 $. Les clients de certaines régions bénéficieront également gratuitement de six mois d’Amazon Music Unlimited et d’Audible Plus. Les Echo Buds seront disponibles en deux couleurs, noir ou blanc glacier.

