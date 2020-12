Amazon India a annoncé un nouveau programme de mentorat par les pairs conçu pour que ses vendeurs puissent échanger des connaissances et partager les meilleures pratiques, nommé Amazon Saathi. Amazon Saathi permet aux vendeurs d’Amazon et aux PME de toute l’Inde d’accéder au contenu présenté par des vendeurs expérimentés sur Amazon. Le programme permet aux vendeurs Amazon établis de s’engager avec plus de 7 vendeurs lakh pour partager leurs apprentissages et leurs expériences d’exploitation d’une entreprise en ligne, et aider les petits vendeurs à développer leurs activités sur Amazon.

Au cours des huit derniers mois, Amazon a mené un projet pilote avec plus de 50 vendeurs expérimentés qui ont interagi avec plus de 41 000 entrepreneurs en herbe et existants à travers l’Inde. Au cours du projet pilote, Amazon a exploité des événements et des hangouts en ligne, des articles de blogs et des communautés de médias sociaux pour proposer du contenu en anglais et dans d’autres langues indiennes sur divers sujets afin d’aider les vendeurs en herbe à apprendre les nuances de la vente en ligne pour accélérer leur activité. Amazon a formé et encadré les mentors des vendeurs sur les compétences en rédaction, en expression orale et en présentation pour les aider à encadrer la communauté des vendeurs.

Pranav Bhasin, directeur MSME & Seller Experience, Amazon Inde a déclaré: «Nous restons déterminés à permettre à chaque vendeur motivé d’atteindre des clients en Inde et dans le monde, et notre approche dès le premier jour a été centrée sur ce dont nos vendeurs ont besoin. Nous lançons Amazon Saathi après de nombreuses recherches et commentaires des vendeurs sur la possibilité de disposer d’une plate-forme pour le partage des connaissances et la mise en réseau entre eux. Amazon Saathi rassemble plus de 7 vendeurs lakh sur Amazon.in en tant que communauté, où les vendeurs nouveaux et existants peuvent s’appuyer sur leurs pairs pour obtenir des conseils et partager leurs expériences pour accélérer la croissance de leur entreprise sur Amazon. »

Dans le cadre du lancement d’Amazon Saathi, Amazon accueillera «Amazon Saathi: Meet & Greet 2020» – un événement virtuel de deux jours les 16 et 17 décembre. Les sessions se tiendront en anglais le 16 décembre 2020 et en hindi le 16 décembre 2020. 17 décembre 2020 pour permettre aux vendeurs de converser dans leur langue préférée. L’événement sera inauguré par Kunal Kapoor, co-fondateur, Ketto, qui partagera ses apprentissages du point de vue d’un collègue entrepreneur, lors d’une discussion au coin du feu sur les « Points à retenir pour les entreprises à l’ère post-COVID ».