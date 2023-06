Amazon lance le Prime Day 2023 les 11 et 12 juillet

Amazon a annoncé qu’il organiserait son Prime Day de 48 heures les 11 et 12 juillet de cette année. Si vous ne savez pas ce qu’est (vraiment?) Prime Day – c’est l’événement d’offre d’Amazon avec de grosses économies sur un tas d’articles, exclusivement pour les membres Prime. L’événement a eu lieu pour la première fois le 15 juillet 2015 afin de célébrer le 20e anniversaire d’Amazon.

Prime Day 2023 débutera à 3 h 00 HAE – le moment où Amazon actualise ses offres quotidiennes. Il y aura des offres dans toutes les catégories et de toutes les marques. Comme d’habitude, vous aurez besoin d’un abonnement Prime, qui vous offre une livraison plus rapide et gratuite, ainsi que d’autres avantages tels que Prime Video, Prime Music, Prime Gaming et autres. Prime commence à 8,99 €, 299 INR, 14,99 $.

En attendant, Amazon propose une remise spéciale de 30 % sur certains produits retournés dans sa section entrepôt. La promotion est en cours depuis le 12 juin et se poursuivra jusqu’au 2 juillet. Ajoutez simplement un article de l’entrepôt d’Amazon, et s’il est éligible pour les 30 %, il sera automatiquement ajouté à la caisse. Vous pouvez consulter le offres d’entrepôt ici.

