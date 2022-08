Amazon lance la livraison le jour même pour certaines marques de distribution

Amazone a dit Lundi, il ajoute une poignée de marques de détail à son offre de livraison le jour même pour les membres Prime.

Pour commencer, Amazon propose la livraison le jour même des marques de vêtements PacSun, Diesel et Superdry, ainsi que du détaillant de vitamines GNC, dans 10 villes des États-Unis. Le service est gratuit pour les membres Prime lorsqu’ils dépensent 25 $ ou plus, ou 2,99 $ si ils dépensent moins de 25 $, a déclaré Amazon.

Certains des détaillants participants offrent également aux acheteurs la possibilité de commander des articles en ligne et de les récupérer en magasin.

CNBC a précédemment signalé qu’Amazon testait un modèle similaire avec ses chauffeurs-livreurs Flex, dans lequel ils récupéraient les colis des détaillants basés dans les centres commerciaux et les déposaient aux portes des clients.

Amazon continue d’investir massivement pour faire de la livraison en un jour et, dans certaines régions, le jour même, la livraison par défaut pour ses membres Prime. L’entreprise a augmenté le nombre de produits éligibles d’un jour, et elle a maintenant “des milliers” d’articles qui peut être livré en quelques heures.

Les consommateurs exigent de plus en plus des vitesses de livraison de plus en plus rapides de la part des détaillants en ligne, comme en témoigne l’explosion des plateformes d’épicerie ultrarapides au cours de la dernière année. Les détaillants ont également sauté sur la tendance en s’associant à des fournisseurs de livraison à la demande comme DoorDash, Uber’s Postmates, Instacart, UPS’ Roadie, ainsi que Target’s Shipt. Les partenariats signifient que les consommateurs peuvent souvent obtenir un nouveau t-shirt ou une nouvelle robe en quelques heures.

Avec le nouveau partenariat, les détaillants exécuteront les commandes à partir des stocks dans leurs magasins et un chauffeur-livreur Flex les récupérera chez le détaillant. Cela permet à Amazon de faire parvenir les achats en ligne aux portes des acheteurs encore plus rapidement.

Amazon n’est pas la seule entreprise à regarder au-delà des entrepôts pour répondre aux commandes de commerce électronique. Walmart et Target exploitent leurs grandes empreintes physiques pour accélérer les livraisons dans l’espoir d’accroître leur part de marché du commerce électronique.

REGARDEZ: Regardez le premier aperçu des camionnettes de livraison électriques d’Amazon et Rivian