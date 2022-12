Amazon lance Inspire, un flux d’achat de style TikTok

Amazon est la dernière entreprise technologique à imiter TikTok. Jeudi, le géant de la vente au détail en ligne a annoncé le lancement de Inspirerun flux vidéo et photo abrégé qui vous permet de découvrir et d’acheter des produits à partir de contenus créés par des influenceurs, des marques et d’autres clients.

Dans Inspire, les photos et vidéos de votre flux personnalisable affichent des liens vers des articles achetables dans le coin inférieur droit de la publication.

Amazon a écrit en ligne qu’Inspire n’est disponible que dans l’application mobile Amazon Shopping et que la fonctionnalité sera progressivement déployée auprès des clients américains tout au long du mois de décembre.

Pour utiliser Inspire – ou pour voir si vous avez accès à la fonctionnalité – ouvrez votre application Amazon Shopping et appuyez sur l’icône de l’ampoule dans la barre de navigation. Si vous ne voyez pas l’icône de l’ampoule, vous devez encore attendre l’accès.

Amazone



Après avoir appuyé sur l’icône de l’ampoule, Amazon vous demandera de choisir jusqu’à 20 intérêts, comme le design d’intérieur et les jeux. Une fois que vous avez sélectionné vos intérêts, vous êtes prêt à commencer à faire défiler.

Inspire n’est pas disponible pour une utilisation sur ordinateur et vous devez télécharger le iOS et Android applications mobiles pour utiliser la fonctionnalité.

Pour en savoir plus sur Amazon, consultez cette astuce pour donner un pourboire à votre livreur Amazon et Examen par CNET du Kindle Scribe d’Amazon.