Amazon lance Halo Rise : un capteur de sommeil de table avec une lampe de réveil

Amazon vise à accroître sa portée sur le marché du bien-être avec le Halo Rise à 140 $, un nouveau suivi du sommeil au chevet qui sera expédié plus tard cette année et qui sert également de réveil au lever du soleil. Le lancement intervient après qu’Amazon a publié son premier Moniteur de fitness Halo en 2020 et sa suite, appelée le Vue Haloen 2021. C’est aussi un autre signe qu’Amazon et d’autres géants de la technologie essaient de réparer notre façon de dormir.

Le Halo Rise est conçu pour être une alternative à son Halo Band pour ceux qui préfèrent ne pas porter de bracelet ou de smartwatch pendant la nuit mais qui souhaitent tout de même surveiller leur sommeil. Parce qu’il repose sur votre table de chevet plutôt que sur votre corps, il peut également recueillir des informations sur les facteurs environnementaux qui pourraient affecter votre sommeil, selon Amazon.

Le Halo Rise n’a pas de caméras ni de microphones. Au lieu de cela, il utilise des capteurs à faible énergie pour détecter les micro-mouvements qui se produisent lors de la respiration. Amazon utilise ensuite l’apprentissage automatique pour traduire ces mouvements en phases de sommeil et présente ces informations dans l’application Halo. La société affirme que l’algorithme de sommeil de Halo Rise a été formé et validé contre polysomnographiele test que les médecins utilisent généralement pour observer les habitudes de sommeil.

Amazon a annoncé le Halo Rise lors de son événement annuel de lancement de produit d’automne mercredi, au cours duquel il a également annoncé le Scribe Kindlela Feu TV Omni QLEDtrois nouveaux Point d’écho haut-parleurs intelligents et beaucoup plus.

Prix: 140 $

Date de sortie: Q4 Conçu pour être une alternative au Halo Band d’Amazon pour ceux qui préfèrent ne pas porter de bracelet ou de montre intelligente pendant la nuit, mais qui veulent tout de même surveiller leur sommeil, le Rise est un réveil matinal avec des capteurs qui capturent des informations sur vos mouvements et votre environnement.

Le lancement de Halo Rise intervient alors que le suivi du sommeil est devenu un domaine d’intérêt plus important pour les entreprises technologiques. Apple, par exemple, a apporté la possibilité de surveiller différentes étapes du sommeil à l’Apple Watch avec son WatchOS 9 mise à jour logicielle, lancée le 12 septembre. Fitbit et Samsung les deux ont lancé des fonctionnalités d’analyse du sommeil au cours de l’année écoulée qui examinent les schémas à long terme et émettent une mascotte animale pour symboliser le sommeil de l’utilisateur.

Et Google, propriétaire de Fitbit, a intégré le suivi du sommeil dans son Nest Hub de deuxième génération à partir de 2021. Cet appareil utilise également un radar sans contact pour observer les étapes du sommeil, mais il est également censé être un appareil domestique intelligent multifonctionnel. C’est contrairement au Halo Rise, qui a été conçu uniquement pour le sommeil. Bien que l’absence de microphone soit réconfortante du point de vue de la confidentialité, cela signifie également que le Halo Rise ne peut pas détecter le ronflement ou la toux comme le Nest Hub.

Le gadget de détection du sommeil d’Amazon fait ses débuts à un moment où l’industrie de la technologie fait l’objet d’un examen minutieux sur la quantité de données personnelles. les entreprises de données collectent et comment ces informations sont protégées. Amazon affirme que Halo Rise envoie des modèles de respiration et des micro-mouvements au cloud où ils sont traduits en phases de sommeil, mais ces données sont cryptées en transit et dans le cloud et sont automatiquement supprimées après 10 jours. Amazon indique également que les données restent toujours sur l’appareil jusqu’à ce qu’une session de sommeil soit lancée, et qu’il ne vendra pas de données de santé ou n’utilisera pas ces informations pour le marketing, les recommandations de produits ou la publicité.

Les propriétaires de Halo Rise pourront également télécharger et supprimer leurs données de santé comme avec le Halo Band. Amazon affirme que l’appareil est formé pour analyser uniquement la personne la plus proche et non d’autres personnes ou animaux domestiques dans le même lit. Les algorithmes de Halo Rise ne sont formés que pour détecter le sommeil et ne détecteront aucune autre activité dans la chambre, selon Amazon.



En ce qui concerne les mesures liées au sommeil que Halo Rise peut collecter, il n’y a pas grand-chose qui le distingue des bandes Halo d’Amazon. Comme les appareils portables d’Amazon, il peut indiquer combien de temps vous avez passé à certaines étapes du sommeil et fournir un score de sommeil évaluant la qualité du sommeil. Il est également livré avec un abonnement de six mois à Amazon Halo, qui coûte généralement 4 $ par mois.

Selon Amazon, l’un des plus grands avantages de l’utilisation de Halo Rise par rapport à la bande Halo est que vous n’avez rien à porter pour dormir pour obtenir ces données. Contrairement aux bandes, le Halo Rise peut également détecter certains éléments de votre environnement, comme l’humidité, la température et la lumière, qui pourraient rendre difficile une bonne nuit de sommeil. Amazon n’a pas précisé s’il prévoyait de créer de nouvelles mesures ou informations basées sur les données de Halo Rise et du groupe Halo.

Amazone



Étant donné que le Halo Rise est destiné à être placé sur votre table de chevet, il sert également de réveil et de lumière de réveil. Amazon dit qu’il devrait vous réveiller à l’heure optimale en fonction de vos phases de sommeil. En plus des capteurs environnementaux mentionnés précédemment, le Halo Rise comprend également une horloge numérique avec des boutons physiques et un petit haut-parleur pour l’alarme. La lumière de réveil se compose de LED de 300 lux en forme de demi-cercle.

Il n’y a pas fonctionnalité Alexa intégrée puisque le Halo Rise a été conçu spécifiquement pour le sommeil. Mais si vous possédez un Echo, vous pouvez l’associer au Halo Rise afin de pouvoir demander à Alexa comment vous avez dormi ou incorporer le Rise dans une routine du coucher.

Le lancement d’un appareil comme le Halo Rise aide non seulement Amazon à rivaliser plus étroitement avec des rivaux comme Google et Apple, mais cela pourrait également donner à l’entreprise une implantation encore plus forte dans la maison. Amazon représentait 28,2 % du marché mondial des haut-parleurs intelligents et des écrans intelligents au premier trimestre 2022, selon Analyse stratégique. Google est le concurrent le plus proche d’Amazon, revendiquant 17,2 % du marché au cours de la même période.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.