Amazon lance deux nouvelles tablettes Fire HD 10 pour les enfants

Amazon a dévoilé mercredi deux nouvelles tablettes Fire de 10 pouces destinées au marché des jeunes. Le Feu HD 10 Enfants est destiné aux enfants âgés de 3 à 7 ans tandis que le Fire HD 10 Enfants Pro s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans. Les deux coûtent 190 $ et seront expédiés le 18 octobre.

Les deux modèles sont des versions améliorées du Fire HD 10. Selon Amazon, ils intègrent un écran de 10,1 pouces, 1080p (full HD), 3 Go de RAM et des appareils photo de 5 mégapixels. Ils sont plus légers et 25 % plus rapides que le précédent Fire HD 10, sorti en 2021. Amazon a également annoncé une nouvelle version standard du nouveau Fire HD 10 avec un prix catalogue de départ de 140 $ avec 32 Go de stockage.

Regarde ça: Amazon dévoile les tablettes Echo Pop Kids et Fire HD 10 Kids pour les jeunes utilisateurs 03h15

Le modèle non-Pro aura une option de thème Disney. Comme toutes les tablettes Fire Kids, celles-ci sont livrées avec des étuis rembourrés, un abonnement de 12 mois au service Amazon Kids Plus (des applications et du contenu adaptés aux enfants) et une politique de remplacement gratuit de deux ans si la tablette est endommagée. . La durée de vie de la batterie est estimée à 13 heures maximum.

Les nouvelles tablettes Fire Kids sont lancées aux côtés de nouveaux haut-parleurs Echo Pop sur le thème des enfants, ainsi que d’une multitude d’autres nouveaux produits Fire TV, Ring et Blink qu’Amazon a dévoilés lors de sa présentation de produits d’automne.

Ceci est une histoire en développement.