Amazon lance de nouveaux haut-parleurs Echo alimentés par Alexa, des écouteurs sans fil économiques

Amazon développe sa gamme d’appareils intelligents Echo alimentés par Alexa avec le nouveau haut-parleur intelligent Echo Pop, un ensemble budgétaire d’Echo Buds et un écran intelligent Echo Show 5 amélioré, a annoncé la société mercredi.

Le nouvel Echo Pop d’Amazon est un haut-parleur intelligent Alexa à 40 $ doté d’un design semi-sphérique, similaire au Harman Kardon Onyx. L’enceinte est conçue pour les petites pièces et est disponible dans une gamme de couleurs, y compris la lavande et la sarcelle. Comme les autres haut-parleurs Alexa annoncés aujourd’hui, le Pop est équipé du processeur AZ2 Neural Edge d’Amazon pour une augmentation de vitesse revendiquée de 20 %, tout en pouvant également étendre un réseau maillé domestique avec la capacité Eero intégrée.

Le vice-président directeur d’Amazon, Rohit Prasad, a déclaré à Crumpe que le nombre d’achats effectués sur les appareils Alexa avait augmenté de 40 % au cours de l’année écoulée, et que « le pourcentage le plus élevé concernait les appareils avec écran ».

Amazon a augmenté la qualité sonore de son dernier écran intelligent Echo. Amazone

À cette fin, Amazon a introduit une mise à niveau 90 $ Spectacle d’écho 5 avec un système de haut-parleurs repensé pour une meilleure clarté et des basses. L’écran intelligent alimenté par Alexa dispose également d’un réseau de microphones amélioré à bord et est disponible en bleu pâle, noir anthracite et blanc. La variante Echo Show 5 Kids à 100 $ a les mêmes ajustements et offre également un nouveau design sur le thème de l’espace.

Enfin, les véritables écouteurs sans fil Echo Buds à 50 $ sont une version allégée des Echo Buds à 120 $ existants, sans suppression active du bruit. Ils ont cependant la même autonomie de 20 heures. Le design ressemble plus à AirPod, avec de longues tiges, que les Echo Buds, et Amazon affirme que l’ajustement est plus confortable qu’auparavant.

Les bourgeons d’écho à 50 $. Amazone

Amazon est en tête à la fois de Google et d’Apple avec les ventes de ses appareils intelligents, qui incluent également l’Echo Dot. La société fait face à une concurrence croissante de la part de Google, qui vient de présenter son propre écran intelligent hybride, la tablette Pixel.

Les Echo Pop, Echo Show 5 et Echo Show 5 Kids devraient commencer à être expédiés le 31 mai et les Echo Buds le 7 juin.