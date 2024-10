Amazon lance 4 nouveaux appareils Kindle, dont le tout premier Kindle couleur

Amateurs de livres, écoutez ! Amazon vient de dévoiler une nouvelle gamme d’appareils Kindle, dont le tout premier Kindle couleur.

Mercredi, Amazon a annoncé quatre nouveaux appareils pour les amateurs de livres, les écrivains et pratiquement tout le monde, du Kindle Scribe réinventé au Kindle Paperwhite le plus rapide jamais créé par la société.

Et pour la première fois en 17 ans d’histoire, Kindle a dévoilé un appareil qui affiche la couleur ! Cette réalisation remarquable intervient après un processus d’environ deux ans de développement du produit et de préparation à sa commercialisation.

Panos Panay, responsable des appareils et services d’Amazon, a présenté la nouvelle gamme d’appareils devant une salle remplie de journalistes à New York plus tôt cette semaine et a préfacé l’annonce en soulignant la croissance massive du nombre de lecteurs utilisant des appareils Kindle à ce jour.

Panay a expliqué que la cohorte Kindle qui connaît la croissance la plus rapide est constituée des Millennials et de la génération Z, qui achètent plus de livres que jamais et partagent leur amour pour la littérature en ligne.

« Les clients adorent le Kindle et lisent sur leurs appareils plus que jamais : les ventes mondiales ont atteint l’année dernière leur plus haut niveau depuis une décennie avec la majorité des achats effectués par les nouveaux propriétaires d’appareils Kindle », a déclaré Kevin Keith, vice-président d’Amazon Devices, dans un communiqué. mercredi.

Il est intéressant de noter que 60 % des utilisateurs de Kindle sont de nouveaux clients, et ces clients lisent 20,8 milliards de pages par mois, quoi !

Et comme la lecture est une passion incontournable pour les personnes de tous âges dans le monde entier, le besoin et le désir d’appareils Kindle toujours plus nombreux et mis à jour continuent. Et Amazon est là pour vous livrer. Avec une citation célèbre de l’un des pères fondateurs des États-Unis, Benjamin Franklin, placardée sur les murs derrière Panay lors de son annonce : « Soit écrivez quelque chose qui vaut la peine d’être lu, soit faites quelque chose qui vaut la peine d’être écrit », le géant de la technologie est motivé pour inciter les gens à apprécier. la beauté de la littérature à l’ère moderne avec ses derniers appareils Kindle.

Panos Panay, responsable des appareils et services d’Amazon.

Voici ce que vous devez savoir sur chacune des fonctionnalités et prix des nouveaux appareils ci-dessous !

Kindle ColorSoft

La fonctionnalité la plus demandée par Amazon de la part des clients est le désir d’un Kindle couleur, et maintenant ils le livrent.

Parfait pour les lecteurs de bandes dessinées ou les amateurs de livres qui souhaitent voir les pages de couverture de leurs romans prendre vie, Kindle Colorsoft présente une entrée transparente dans l’univers des couleurs et ne marque « que le début » des appareils colorés de la gamme bien-aimée Kindle, a déclaré Panay.

L’appareil Colorsoft dispose d’un filtre couleur de 150 ppp offrant une expérience vibrante et épanouie aux utilisateurs cherchant à ajouter une grande touche de couleur à leur imagination littéraire via leur appareil.

L’écran spacieux de sept pouces est d’une taille idéale pour tenir confortablement dans vos mains, tandis que l’éclairage avant dispose de modes de luminosité optimaux pour permettre un réglage facile pour vos yeux.

Comme le dit Panay, Colorsoft ne fait aucun compromis sur la qualité par rapport à son homologue en noir et blanc et offre une expérience « romantique » aux utilisateurs.

Bien que cet appareil ne soit pas encore à gagner, c’est un appareil que vous ne voulez pas manquer ! Les prix n’ont pas encore été publiés mais ils devraient être disponibles d’ici le 30 octobre.

Scribe Kindle

Maintenant, si vous recherchez un appareil sur lequel non seulement lire mais aussi écrire, le Kindle Scribe est fait pour vous ! Le nouvel appareil polyvalent de 16 Go combine tous les avantages du Kindle avec une expérience d’écriture dans un livre unique en son genre où vous pouvez prendre des notes directement dans les pages. Il a également une résolution de 300 ppp sur un écran lisse avec une texture semblable à celle du papier où vous avez l’impression d’écrire sur une vraie feuille de papier.

Idéal pour les écrivains, les étudiants ou toute personne souhaitant prendre des notes tout en lisant, Active Canvas permet aux utilisateurs d’écrire leurs pensées directement dans le livre quand et où ils le souhaitent. Cette fonctionnalité est si parfaitement intégrée que vos notes font partie de la page et que le texte circule autour d’elle, ce qui signifie que si vous augmentez la taille de la police ou modifiez le style de police ou la mise en page du livre, la note reste visible exactement là où vous l’avez laissée.

Équipés d’un stylet robuste mais léger qui n’a pas besoin d’être rechargé, les utilisateurs peuvent facilement prendre des notes tout en étant pleinement absorbés par le contenu qu’ils lisent. Le Premium Pen est finement conçu et possède une nouvelle gomme à pointe souple qui ressemble à un crayon, à tel point que vous penserez que vous devez brosser l’écran pour le nettoyer après l’avoir effacé !

En plus de la prise de notes, Kindle Scribe propose une écriture raffinée, un outil pratique pour les écrivains désordonnés ! L’option d’écriture raffinée utilise l’IA pour améliorer magnifiquement votre écriture dans le type de police et le style de votre choix, ce qui donne une version plus propre et plus claire de vos notes.

En parlant d’IA, Kindle Scribe dispose également d’une nouvelle capacité à résumer vos notes. Que vous souhaitiez obtenir un résumé d’une page ou de plusieurs pages, en un seul clic, vos notes peuvent être résumées efficacement dans une revue courte mais pertinente, offrant une option intéressante pour les rédacteurs occupés qui ont besoin d’un bref résumé de leurs rapports.

Le nouveau Scribe Kindle sera expédié le 4 décembre et est disponible dès maintenant en précommande à partir de 499,99 $.

Kindle Paperwhite

Pour les utilisateurs passionnés de Kindle, vous apprécierez le nouveau Kindle Paperwhite amélioré, car il s’agit de leur modèle le plus rapide et le plus fin à ce jour. Le best-seller Paperwhite, qui existe depuis 2012, a un tour de page 25 % plus rapide vous permettant de parcourir rapidement votre dernier roman, et il dispose d’un écran plus grand de sept pouces, une première pour ce modèle.

Utilisez-vous votre Kindle tout en savourant votre café du matin ? Pas besoin de vous soucier des déversements car le Kindle Paperwhite est étanche, un ajout bienvenu pour protéger votre appareil bien-aimé. Le Paperwhite est disponible en noir avec 16 Go de stockage et offre jusqu’à trois mois d’autonomie de batterie, une fonctionnalité géniale car qui veut s’inquiéter de charger ses appareils de nos jours ?

Permettant un flux constant et ininterrompu pendant la lecture, le Paperwhite est parfait pour les lecteurs nomades ou les nouveaux utilisateurs de Kindle qui souhaitent un appareil fiable, léger, mais solide. Et si vous avez besoin de plus d’espace pour contenir tous les fabuleux livres numériques que vous lisez, la Paperwhite Signature Edition est livrée avec 32 Go de stockage, ainsi que la possibilité de la charger sans fil et un éclairage avant à réglage automatique. L’édition Signature est également disponible dans la couleur noir métallisé, ainsi qu’une nouvelle couleur framboise amusante.

Kindle Paperwhite est disponible maintenant pour 184,99 $ et Édition Signature Kindle Paperwhite est disponible pour 229,99 $.

Allumer

Ok, ce Kindle est une version compacte des autres, tellement petit qu’il peut facilement se glisser dans votre poche arrière ! Pesant seulement 158 ​​g (moins d’une livre !), ce Kindle d’entrée de gamme dispose de 300 ppp et d’un écran sans éblouissement comme les autres, mais est désormais équipé de pages tournées plus rapidement et d’un éclairage avant 25 % plus lumineux au maximum. paramètre. Comme les autres appareils, ce Kindle offre des semaines d’autonomie avec une seule charge et dispose de 16 Go de stockage pour contenir votre énorme collection de livres. Et si cela ne suffisait pas à vous convaincre, ce Kindle est disponible dans une nouvelle couleur Matcha.

Allumer est disponible maintenant pour 144,99 $.

Le lancement aux côtés de ces quatre appareils est le Kindle Paperwhite Enfantsoffrant une manière moderne de susciter chez les jeunes enfants une joie de lire qui durera toute une vie. Le nouveau Paperwhite Kids est livré avec une jolie couverture Cyber ​​City ou Starfish, ainsi qu’Amazon Kids+, un service d’abonnement adapté aux enfants qui donne accès à une immense bibliothèque de livres adaptés à leur âge. Cet appareil est assorti d’une garantie de deux ans et sera expédié le 30 octobre. Il est disponible en précommande dès maintenant au prix de 214,99 $.

Après avoir acheté votre superbe nouveau Kindle, vous pourrez explorer la meilleure boutique de livres électroniques au monde grâce à un abonnement d’essai gratuit de trois mois à Kindle illimitéqui abrite une immense bibliothèque de livres numériques, de bandes dessinées et de magazines.

Bonne lecture !