Amazon Kindle Scribe vous permet désormais d’écrire directement sur certains livres

Amazon s’engage à mettre à jour le logiciel de son nouveau Kindle Scribe. Lundi, la société a annoncé sa troisième mise à jour de l’appareil depuis son lancement en novembre dernier. La dernière mise à jour marque la fin de la première série d’améliorations, selon Amazon, et apporte des améliorations substantielles aux blocs-notes, aux PDF et même à certains livres électroniques.

L’une des principales plaintes concernant le Scribe est que les utilisateurs ne peuvent pas écrire directement sur leurs livres Kindle et sont plutôt obligés d’écrire leurs notes sur l’application Sticky Note. Cette mise à jour ne change pas cela pour la plupart des livres, mais introduit quelques types de livres où vous êtes autorisé à utiliser le stylo pour écrire directement sur le texte.

Amazon appelle ces livres Write On content et ils sont actuellement limités à une petite sélection de revues guidées et de livres de mots croisés et de Sudoku que les utilisateurs doivent acheter séparément via la boutique Kindle.

La gestion des VFI a également été difficile sur le Scribe, mais la dernière mise à jour tente de résoudre certains des plus gros problèmes des Scribes dans ce domaine. Les utilisateurs de Scribe pourront enfin recadrer les marges de leurs PDF pour augmenter la taille de la police, ce qui résout potentiellement le besoin actuel de zoomer et dézoomer sur chaque page afin de dimensionner la page de manière appropriée. Vous pourrez également basculer entre les modes portrait et paysage dans les fichiers PDF, ainsi que la possibilité de rechercher des définitions de dictionnaire, des traductions et des résultats de Wikipedia. Malheureusement, vous devrez envoyer vos fichiers PDF via la fonctionnalité Send-to-Kindle d’Amazon afin d’accéder aux nouvelles fonctionnalités. Les fichiers PDF téléchargés directement sur votre Kindle via votre ordinateur fonctionneront comme avant.

D’autres améliorations incluent un nouvel outil lasso qui vous permet de sélectionner, redimensionner, déplacer, copier et coller du texte manuscrit sur des cahiers et d’autres documents. De plus, les utilisateurs pourront désormais convertir l’intégralité de leurs cahiers manuscrits en texte lors de l’exportation, en appuyant simplement sur un bouton.

Dans l’ensemble, ces mises à jour semblent pousser le Scribe dans une meilleure direction, même s’il reste encore beaucoup à faire. Bien qu’il soit logique de permettre aux journaux et aux jeux de tirer parti de l’écriture directement sur la page, il semble qu’il ne devrait pas être difficile de rendre cette expérience accessible à tous les livres, en particulier lorsque Kobo, le rival du Kindle, permet aux utilisateurs d’écrire sur n’importe quel livre de la bibliothèque Kobo.