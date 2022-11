Amazon Kindle (2022) Review: plastique fantastique

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Bon affichage

Le Kindle d’Amazon est synonyme d’eReaders au point que la plupart des gens se réfèrent à tous les eReaders par ce nom.

Bien que Kobo soit une excellente alternative au Kindle, le Kindle d’entrée de gamme reste un produit incontournable pour tous ceux qui cherchent à se lancer dans la lecture numérique, et le modèle 2022 améliore la formule de plusieurs façons.

L’ajout de l’USB-C pour le chargement est bienvenu et attendu depuis longtemps – enfin, aucun Kindle Amazon ne vend l’ancien port micro-USB.

Il y a aussi un écran de résolution plus élevée que le modèle qu’il remplace, mettant la définition à égalité avec le Kindle Paperwhite plus cher.

Si c’est un Kindle que vous recherchez, il n’y a pas beaucoup de raisons d’acheter l’un des modèles les plus chers par rapport à celui-ci.

Concevoir

C’est une liseuse

Le plastique s’égratigne et se marque facilement

Le chargement USB-C, enfin

Amazon a légèrement réduit les dimensions et les cadres du Kindle 2022 par rapport au modèle 2019 abandonné, bien que la conception de base soit à peu près la même – une construction en plastique partout avec un menton plus grand pour s’accrocher.

Le Kindle ne se sent pas haut de gamme compte tenu de son plastique mat, que j’ai trouvé ramasser assez facilement les éraflures, mais il est également très solide avec pratiquement aucune courbure ou flexion sur le corps. J’ai testé le modèle noir, et il y en a un bleu si vous préférez.

Henry Burrell / Fonderie

J’ai de petites mains, mais je peux facilement saisir l’un ou l’autre côté du Kindle d’une main ou l’équilibrer sur un petit doigt pour appuyer sur l’écran avec le pouce pour tourner les pages. Il est également suffisamment fin et étroit pour se glisser dans la poche arrière d’un jean, mais ne vous asseyez pas dessus.

L’écran est encastré dans le corps légèrement contrairement au Kindle Paperwhite plus cher où il est affleurant. Le port USB-C se trouve sur le bord inférieur, juste à côté d’un voyant indiquant l’état de la batterie (vert pour bon, jaune pour me charger) et d’un bouton marche/arrêt.

C’est génial de voir l’USB-C ici, enfin, pour la première fois sur le Kindle le moins cher, mais ce n’est toujours pas étanche. Cela signifie que si vous voulez avoir l’esprit tranquille dans le bain, vous devrez opter pour une liseuse plus chère.

Le logo Amazon est légèrement pressé à l’arrière du Kindle, mais au moins le mot « Amazon » est introuvable. ‘Kindle’ est imprimé sur le devant du menton.

Henry Burrell / Fonderie

Affichage

300ppi, comme les autres Kindles

Rétroéclairage 4 DEL

6 pouces

Une mise à niveau bienvenue est la résolution d’écran de 300 pixels par pouce, désormais identique à celle de tous les autres Kindle, contre 167ppi sur l’ancien modèle. Cela fait toute la différence et apporte au Kindle le moins cher la même netteté que les modèles qui coûtent plus du double.

Alors que d’autres Kindle ont 17 ou 25 LED éclairant l’écran pour lire en basse lumière, ce Kindle ordinaire n’en a que quatre. Heureusement, ils sont plus que suffisants pour lire même dans le noir absolu, mais c’est dommage qu’il n’ait pas de luminosité automatique.

L’écran e-ink de 6 pouces est un écran tactile, vous pouvez donc appuyer ou balayer pour tourner les pages des livres. C’est un look simple et sans fioritures, et tant mieux pour cela.

Expérience de lecture

Très réactif

Mode sombre

Nombreuses options de police et d’espacement

Une fois que vous avez lancé un livre, le Kindle lui-même fond et vous permet de lire sans problème, ce qui est tout l’intérêt d’un eReader. Aucune notification, aucune distraction.

Henry Burrell / Fonderie

Les changements de page sont instantanés lorsque vous appuyez sur l’écran, et l’appareil est plus rapide que le Kobo Clara 2E, qui coûte plus cher.

La police Kindle par défaut est toujours aussi lisible, mais vous avez le choix entre neuf polices en tout, dont une pour aider la dyslexie. Vous pouvez également ajuster l’audace et la taille de la police, et modifier l’orientation, la marge, l’alignement et l’espacement pour vraiment affiner l’apparence des pages de votre livre.

J’aime aussi que vous puissiez rapidement activer le mode sombre pour inverser les couleurs et lire du texte blanc sur fond noir, ce qui est préférable lors de la lecture dans l’obscurité totale.

J’ai vraiment très peu de plaintes concernant la lecture sur ce Kindle le moins cher et j’ai trouvé que je pouvais le faire confortablement pendant des heures. J’ai trouvé l’absence de luminosité automatique ennuyeuse – le rétroéclairage ne s’ajuste pas en fonction de la lumière ambiante comme c’est le cas sur le Paperwhite ou plusieurs Kobos. Le réglage de la luminosité est un robinet et un balayage dans un livre, ce qui distrait lors de la lecture.

Spécifications et performances

Poids léger

Connectivité Wi-Fi

16 Go de stockage

Bien que le prix du Kindle ait augmenté de 89,99 $ / 69,99 £ à 99,99 $ / 84,99 £ / 99,99 € par rapport à l’ancien modèle, vous bénéficiez désormais du double de stockage de 16 Go, ce qui est plus que suffisant pour des dizaines de milliers d’eBooks.

C’est un appareil très léger à 158 g, parfaitement assez léger pour tenir d’une seule main pendant une longue période.

Henry Burrell / Fonderie

Bien que la navigation dans les pages soit rapide, le processeur à faible puissance est un peu en retard lors de la saisie de mots pour rechercher dans la boutique Kindle ou de la saisie et de la suppression de livres et de listes de magasins lorsqu’il est connecté au Wi-Fi (les réseaux 2,4 Ghz ou 5,0 GHz sont prise en charge).

Contrairement à certains Kindle, celui-ci n’est disponible qu’en Wi-Fi et ne dispose pas d’une connexion 3G illimitée avec le prix demandé. Seul le Kindle Oasis offre encore cela, et il semble qu’Amazon le supprime progressivement.

Vous pouvez configurer le Kindle après l’avoir allumé pour la première fois sur l’appareil lui-même, mais il est plus facile et plus pratique de le faire à l’aide de l’application Amazon sur votre téléphone. Je l’ai fait, et tant que vous êtes connecté à votre compte Amazon sur l’application, cela fonctionne bien et rapidement.

Logiciels et fonctionnalités

Interface maladroite

Excellente disponibilité des livres dans la boutique Kindle

Difficile de télécharger des eBooks gratuits

Le logiciel du Kindle s’en sort assez maladroit parce que vous n’avez pas vraiment besoin de l’utiliser autant. Une fois que vous avez un livre en route, vous n’avez pas besoin d’utiliser l’interface jusqu’à ce que vous vouliez en trouver un nouveau à lire.

Une partie de la maladresse ne peut pas être aidée car l’encre électronique, de par sa nature, est une technologie d’écran plus lente que les écrans LCD et OLED auxquels nous sommes habitués sur les smartphones. Essayer de faire défiler les livres ou de répertorier les pages de la boutique Kindle peut être une corvée car le texte et les images en niveaux de gris apparaissent et se chargent. C’est le cas pour la plupart des liseuses – pas un défaut particulier de ce Kindle moins cher.

Amazon divise le logiciel en onglets “Accueil” et “Bibliothèque”, ce qui le simplifie beaucoup trop. La boutique Kindle est cachée derrière une petite icône de panier que certaines personnes pourraient manquer, tandis que les paramètres sont répartis sur des sous-menus derrière un bouton à trois points.

Henry Burrell / Fonderie

Mieux vaut la prise en charge des livres audio Audible (une société Amazon), que vous pouvez acheter directement sur le Kindle, tout comme les livres. Sans prise casque, vous devrez cependant connecter un casque Bluetooth.

Grâce à cette connexion audio, les personnes ayant une déficience visuelle peuvent utiliser le lecteur d’écran VoiceView, qui peut parler pour vous guider à travers les menus et lire des livres à voix haute en utilisant la synthèse vocale, bien que cela ne soit disponible qu’en anglais.

La fonction X-Ray est également pratique. Si vous ne vous souvenez pas des personnages ou de la situation dans un livre, vous pouvez ouvrir l’option X-Ray à partir des paramètres, et cela vous donnera un résumé afin que vous n’ayez pas à revenir à un chapitre précédent.

Les livres téléchargés depuis Amazon sont au format eBook de l’entreprise (AZW3) bien que le Kindle prenne en charge nativement XT, PDF, MOBI, EPUB et PRC non protégés, et HTML DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, PMP par conversion.

Cependant, lorsque j’ai téléchargé un EPUB gratuit de Project Gutenberg (une source légale en ligne de livres dont le droit d’auteur a expiré) et que je l’ai déposé dans le dossier des documents à l’aide d’un Mac, le livre s’affichait sur le Kindle mais ne s’ouvrait pas.

Cette page cachée sur le site d’Amazon indique que Kindles prendra en charge les fichiers EPUB à un moment donné fin 2022, mais uniquement via l’application Send To Kindle.

J’ai ensuite téléchargé un fichier MOBI, qui ne s’est pas non plus ouvert correctement. Cela ne fonctionnait pas non plus sur un PC.

Le boîtier en plastique du Kindle s’érafle et se raye très facilement Henry Burrell / Fonderie

Cette page Amazon indique “MOBI est un format de fichier plus ancien et ne prend pas en charge les dernières fonctionnalités Kindle pour les documents”, donc Amazon a changé de ton. Les anciens Kindles prenaient en charge le format de fichier gratuit et ses directives actuelles sont trompeuses.

Je suis retourné et j’ai téléchargé le même livre dans le dossier “ancien Kindle”, également un fichier MOBI, puis cela a fonctionné. Amazon rend le processus alambiqué pour vous dissuader de cette manière parfaitement légale de lire des livres électroniques.

Si vous souhaitez charger facilement des livres électroniques gratuits sur un appareil, n’achetez pas un Kindle, procurez-vous un Kobo – un eReader qui vous permet également d’emprunter des livres de votre bibliothèque via le service OverDrive, contrairement au Kindle.

Heureusement, la boutique Kindle d’Amazon est superbement étendue et aura probablement tous les livres que vous recherchez, et il y a une superbe fonctionnalité appelée WhisperSync qui manque aux autres liseuses : si vous possédez l’eBook et le livre audio (d’Audible, une société Amazon, naturellement) du même titre, vous pouvez reprendre là où vous vous étiez arrêté car les versions se synchronisent les unes avec les autres.

Vie de la batterie

Six semaines promises

La luminosité et le Wi-Fi consomment de la batterie

Câble USB-C dans la boîte

Amazon promet six semaines d’autonomie lorsque le Kindle est complètement chargé et utilisé une demi-heure par jour avec le Wi-Fi désactivé et le rétroéclairage réglé sur 13, soit un pas au-dessus de la moitié.

L’utilisation du Wi-Fi, une luminosité élevée et la lecture de livres Audible déchargeront davantage la batterie. Je n’ai chargé le Kindle qu’une seule fois au cours des trois semaines de test, mais uniquement pour atténuer mon anxiété générale liée à la batterie lorsqu’un appareil tombe en dessous de 50 %. Il n’avait pas atteint zéro !

Il est livré avec un câble USB-C dans un emballage en carton mince, mais pas de brique de chargement. Amazon dit qu’il faut quatre heures pour charger à partir d’un ordinateur.

Henry Burrell / Fonderie

Prix ​​& disponibilité

Le Kindle d’Amazon (2022) coûte 99,99 $ / 84,99 £ / 99,99 € pour la version avec des publicités sur écran de verrouillage pour les livres. Je l’ai dit une fois et je le redis, c’est épouvantable qu’Amazon inclue des publicités sur un produit acheté directement.

Vous pouvez et devriez payer 119,99 $ / 94,99 £ / 109,99 € pour la version sans publicité, mais Amazon devrait simplement vendre la moins chère sans publicité en premier lieu.

Vous pouvez, évidemment, acheter l’une ou l’autre version de Amazon États-Unis, amazon Royaume-Unisou d’Amazon en ligne en Europe comme Amazon France.

Compte tenu du prix, je recommanderais de vous étendre au Kindle Paperwhite 2021 si vous le pouvez, car pour 139,99 $ / 129,99 £ / 139,99 €, vous obtenez une liseuse avec un meilleur rétroéclairage, un écran affleurant et une étanchéité complète.

Il convient de noter qu’il ne s’agit que de 8 Go de stockage par rapport aux 16 Go du Kindle 2022, et pour ce prix, vous obtenez également ces publicités embêtantes – de sorte que le nouveau Kindle reste le Kindle au meilleur rapport qualité-prix, même s’il est plus cher que le modèle de dernière génération.

Si vous préférez utiliser Kobo plutôt qu’Amazon, le Kobo Clara 2E est entièrement étanche et aussi compact que le Kindle 2022 pour 129,99 $ / 129,99 £ / 149,99 €. Je le préfère.

Verdict

Le Kindle 2022 est le Kindle le moins cher que vous puissiez acheter, mais en tant que modèle d’entrée de gamme, il coûte plus cher que les derniers modèles

Le Kindle 2016 coûte 59,99 £ au Royaume-Uni, donc une augmentation en six ans à 84,99 £ est assez raide – bien que vous ayez maintenant un meilleur écran, USB-C et un rétroéclairage. C’est le Kindle à obtenir si vous voulez dépenser le moins possible mais que vous ne vous souciez pas de son étanchéité.

C’est frustrant qu’Amazon rende si difficile le téléchargement d’eBooks gratuits légaux, mais la boutique Amazon reste la plus étendue de la planète. Si vous ne voulez pas acheter sur Amazon, vous pouvez vous procurer un Kobo, mais même à ce prix, le Kindle 2022 est un formidable eReader.

