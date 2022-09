Amazon a annoncé mardi un nouveau lecteur électronique Kindle d’entrée de gamme à 99 $ avec plusieurs améliorations par rapport au modèle précédent.

Le plus grand changement est l’affichage, qui est beaucoup plus net que le précédent Kindle à 89 $. Cela signifie que le texte sera plus clair lorsque vous lisez, au lieu d’être légèrement flou. La netteté est maintenant comparable à celle du Kindle Paperwhite plus cher d’Amazon à 140 $. Le nouveau Kindle est également livré avec deux fois plus de stockage, 16 gigaoctets au lieu de 8 Go, ce qui devrait être plus que suffisant pour la plupart des bibliothèques de livres numériques. Vous pourrez stocker des milliers de livres.

Le nouveau Kindle dispose également d’un rétroéclairage, mais il ne possède pas certaines des fonctionnalités de rétroéclairage les plus avancées du Kindle Paperwhite, comme l’option de changer la balance des blancs en une teinte orange pour le confort de lecture. Il n’est pas non plus résistant à l’eau, vous voudrez donc toujours envisager le modèle le plus cher si vous craignez d’être éclaboussé par la piscine.

Et, enfin, comme pour les autres mises à jour de la gamme Kindle comme le Paperwhite, Amazon a ajouté un nouveau chargeur USB-C, qui est le port le plus couramment utilisé par les téléphones Android, les tablettes Apple et plus encore. Il remplace le port micro USB vieillissant que les gadgets ont pour la plupart abandonné ces dernières années.

Amazon a également introduit un nouveau modèle Kindle Kids avec des mises à niveau similaires. Les deux appareils sont disponibles en précommande à partir de mardi.

