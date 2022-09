Amazon a annoncé son Kindle 2022 avec un look repensé, un affichage plus net et une recharge USB-C. Le dernier Kindle d’entrée de gamme bénéficie de la plupart des fonctionnalités du modèle Paperwhite plus cher, comme un écran à encre E éclairé à l’avant de 300 ppi qui mesure 6 pouces. Le nouveau Kindle est légèrement plus petit que le modèle Paperwhite à 157,8 x 108,6 x 8,0 mm et pèse 158 grammes.







Dimensions Amazon Kindle 2022

Amazon double le stockage intégré de stockage de 8 Go à 16 Go tandis que la durée de vie de la batterie est évaluée à 6 semaines avec 30 minutes de lecture par jour et la connectivité sans fil désactivée. La charge se fait désormais via USB-C, ce qui est une amélioration bienvenue par rapport au précédent Kindle d’entrée de gamme. Amazon revendique également 30 à 75 % de plastiques recyclés et 90 % de magnésium recyclé dans le dernier Kindle.











Kindle d’Amazon 2022

Amazon Kindle 2022 est disponible dans les couleurs noir et bleu denim et se vend 99,99 $/99,99 €/84,99 £ avec publicités et 119,99 $/109,99 €/94,99 £ sans publicité. Vous pouvez en pré-commander un sur Amazon aujourd’hui via les liens ci-dessous tandis que les ventes officielles commencent le 12 octobre.

Amazon États-Unis | Amazon DE | amazon Royaume-Unis