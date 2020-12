L’unité d’édition de livres électroniques d’Amazon, Kindle Direct Publishing (KDP) a annoncé la quatrième édition du concours KDP Pen to Publish qui débutera le 10 décembre. excellence « parmi les auteurs indépendants de tous genres en anglais, hindi et tamoul. Les participants intéressés peuvent publier leurs titres originaux et inédits dans un format court (2 000 à 10 000 mots) ou long (plus de 10 000 mots) sur le forum Amazon KDP. La société ajoute que les titres soumis seraient jugés sur plusieurs critères, notamment l’originalité, la créativité, la qualité de l’écriture et les commentaires des clients.

Amazon explique en outre que pour chaque combinaison de format de langue, jusqu’à cinq finalistes seront présélectionnés, trois gagnants étant sélectionnés dans chaque segment. Les candidatures gagnantes dans chaque langue pour la catégorie format long remporteront un prix en espèces de Rs 5 lakh et un contrat d’impression à la demande avec le soutien éditorial de Westland Publications. Attendu que, les premiers finalistes (format long) recevront un prix en espèces de Rs 1 lakh chacun, tandis que les seconds deuxièmes recevront un prix de 50 000 Rs chacun. Pour la catégorie format court, les gagnants se verront attribuer 50 000 Rs chacun, tandis que les premier et deuxième finalistes gagneront respectivement 25 000 Rs et 10 000 Rs. Tous les gagnants recevront un soutien marketing pour la promotion de leurs livres électroniques gagnants sur Amazon.in et une session de mentorat de groupe.

S’exprimant à propos de la quatrième édition du concours KDP Pen to Publish, Amol Gurwara, directeur de Kindle Content India, a déclaré que la dernière édition du concours avait réuni plus de 1 000 participants de différentes régions du pays. « La quatrième édition du concours continuera à célébrer l’art de l’écriture tout en rapprochant les écrivains des lecteurs. Nous pensons que le format court ne nécessitant que 2 000 mots motivera davantage d’auteurs assis sur la clôture à se lancer dans l’auto-édition », A ajouté Gurwara.

Le jury de la quatrième édition du concours KDP Pen to Publish comprendra des auteurs notables comme Durjoy Datta et Anand Neelakantan pour les titres anglais, Divya Prakash Dubey et Anu Singh Choudhary pour les titres hindi, et Charu Nivedita et C. Saravanakarthikeyan pour les titres tamouls. Les participants intéressés peuvent publier eux-mêmes leurs livres sur la plateforme KDP entre le 10 décembre 2020 et le 10 mars 2021. Ils peuvent ensuite inscrire leur livre dans le programme KDP Select et inclure le mot-clé pentopublish4 dans les informations du livre.