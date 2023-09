Amazon investit jusqu’à 4 milliards de dollars dans Anthropic, son concurrent d’OpenAI

Dans sa dernière tentative d’adopter la technologie de l’intelligence artificielle, Amazon annoncé Lundi, il investit une grosse somme dans le concurrent d’OpenAI, Anthropic. L’investissement atteindra jusqu’à 4 milliards de dollars, faisant d’Amazon Web Services (AWS) le primaire fournisseur de cloud pour Anthropic.

Anthropic a déclaré qu’il collaborerait avec le géant de la technologie pour gérer « une infrastructure sécurisée et fiable », ajoutant que l’investissement d’Amazon « rendra l’IA sûre et orientable d’Anthropic largement accessible aux clients AWS ».

Amazon obtiendra une participation minoritaire dans la société responsable de la construction de l’assistant IA, Claude. L’application répond au texte et aux instructions saisis par les utilisateurs et se décrit elle-même comme une société de recherche et de sécurité en IA basée à San Francisco.

La collaboration permettra à Anthropic d’utiliser les puces AWS Trainium et Inferentia pour former ses modèles de base d’IA, en utilisant AWS comme principal fournisseur de cloud. Les clients AWS auront un accès anticipé aux fonctionnalités de personnalisation des modèles et aux capacités de réglage fin d’Anthropic, a déclaré Amazon dans un communiqué. communiqué de presse. Amazon et Anthropic travailleront également ensemble en utilisant Amazon Bedrock, un service qui crée des applications d’IA générative.

« La formation de modèles de pointe nécessite des ressources considérables, notamment de la puissance de calcul et des programmes de recherche », a déclaré Anthropic dans le communiqué de presse. Il ajoute : « L’investissement d’Amazon et la fourniture des technologies AWS Trainium et Inferentia garantiront que nous serons équipés pour continuer à faire progresser la frontière de la sécurité et de la recherche en matière d’IA.

Anthropic a été fondée par d’anciens employés d’OpenAI en 2021 et est devenue un modèle de fondation leader grâce au déploiement de l’assistant Claude AI. L’entreprise a lancé Claude 2 en juillet, qui produirait « des résultats moins nocifs », selon Amazon, et serait « plus facile à converser et plus orientable par rapport aux autres modèles de fondation ».

L’investissement intervient comme Amazon a commencé à intégrer l’IA en avril, des mois après que d’autres entreprises technologiques se soient lancées dans la course à l’IA, avec Microsoft investit 13 milliards de dollars dans OpenAI et Google a investi plus de 300 millions de dollars dans Anthropic en mai. Amazon s’était initialement engagé à investir 1,25 milliard de dollars dans Anthropic, Le journal de Wall Street » a rapporté, citant des personnes proches du dossier.

Anthropic a annoncé avoir levé 450 millions de dollars en financement de série C en mai, et le PDG Dario Amodei a déclaré dans un communiqué. communiqué de presse à l’époque : « Nous sommes ravis que ces investisseurs et entreprises technologiques de premier plan soutiennent la mission d’Anthropic : la recherche et les produits en matière d’IA qui placent la sécurité à la frontière. »

« Nous avons un immense respect pour l’équipe et les modèles de fondation d’Anthropic et pensons que nous pouvons contribuer à améliorer de nombreuses expériences client, à court et à long terme, grâce à notre collaboration plus approfondie », a déclaré le PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​dans un communiqué de presse de l’entreprise. « Les clients sont très enthousiasmés par Amazon Bedrock, le nouveau service géré d’AWS qui permet aux entreprises d’utiliser divers modèles de base pour créer des applications d’IA génératives, ainsi que par AWS Trainium, la puce de formation en IA d’AWS, et notre collaboration avec Anthropic devrait aider les clients à obtenir encore plus de valeur grâce à ces deux capacités », a-t-il ajouté.

Amazon a déjà introduit d’autres efforts en matière d’IA, notamment Critiques d’un paragraphe générées par l’IA, pour résumer les avis Amazon positifs et négatifs sur un produit. En mai, l’entreprise a également créé une équipe chargée de travailler sur des outils d’IA afin de générer des revenus publicitaires en utilisant des photos et des vidéos générées pour les publicités numériques et audio.

Au cours du week-end, Dave Limp, directeur produit d’Amazon, a déclaré Bloomberg que former l’IA coûte très cher, et tandis que «l’Alexa que vous connaissez et aimez aujourd’hui restera gratuite,» les gens devraient s’attendre à des avancées itérations de l’assistant à venir avec des frais d’abonnement dans quelques années.