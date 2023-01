Amazon interrompt le programme de dons caritatifs AmazonSmile en raison de réductions de coûts

Amazone m’a dit Mercredi, il prévoit de mettre fin à son programme de dons caritatifs, dans le dernier exemple des efforts plus larges de réduction des coûts de l’entreprise.

Grâce au programme, appelé AmazonSourire, l’e-commerçant reverse un pourcentage des achats éligibles sur le site à l’association caritative choisie par l’acheteur. Amazon a déclaré avoir fait don d’environ 500 millions de dollars à des organisations caritatives depuis le lancement du programme en 2013.

Amazon prévoit maintenant de supprimer AmazonSmile d’ici le 20 février, a indiqué la société dans un avis aux clients publié sur son site Web.

“Après presque une décennie, le programme n’a pas grandi pour créer l’impact que nous avions initialement espéré”, a déclaré la société. “Avec autant d’organisations éligibles – plus d’un million dans le monde – notre capacité à avoir un impact était souvent trop dispersée.”

Le don moyen aux organisations caritatives était inférieur à 230 dollars, a déclaré Amazon.

Amazon continuera d’investir dans des domaines où il peut “apporter des changements significatifs”, tels que l’aide aux secours en cas de catastrophe naturelle, les initiatives de logement abordable et les programmes d’aide communautaire, a déclaré la société.

La décision de fermer AmazonSmile intervient alors que le PDG Andy Jassy s’est lancé dans un examen approfondi des dépenses de l’entreprise dans un contexte de détérioration des perspectives économiques et de ralentissement de la croissance de sa division de vente au détail.

Amazon a entamé les licenciements les plus importants de son histoire et a institué un gel des embauches dans l’ensemble de ses effectifs. Alors que Jassy s’efforçait de maîtriser les coûts, l’entreprise a suspendu l’expansion de l’entrepôt et fermé certains projets expérimentaux comme son service de télésanté et un appareil d’appel vidéo original pour les enfants.

– Lora Kolodny de CNBC a contribué au reportage de cet article.

