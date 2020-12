Amazon India a annoncé le lancement de son Toyathon Challenge 2020, en association avec Skillenza. L’initiative est conforme à la vision 2020 de la politique nationale d’éducation du gouvernement indien, qui vise à aider les enfants à utiliser des jouets pour leur donner une éducation et un engagement, ainsi que de contribuer au divertissement des jeunes esprits dans le pays. Dans le cadre de ce défi, Amazon Inde soutiendra les jeunes innovateurs des instituts d’enseignement en Inde pour qu’ils utilisent des technologies de jouets innovantes, tout en utilisant des techniques indiennes traditionnelles avec un mélange d’initiatives modernes.

Cette initiative visera également à innover dans le développement de la technologie des jouets, tout en réutilisant les processus de fabrication artisanale traditionnelle et historique de l’Inde. L’initiative vise à promouvoir la croissance éducative et récréative des enfants et est conforme à la vision aatmanirbhar Bharat du PM Narendra Modi. Le ministre de l’Éducation de l’Union, Ramesh Pokhriyal, a déclaré lors de l’annonce du défi: «L’industrie du jouet est massive et il y a une immense possibilité pour l’Inde de réutiliser nos processus de fabrication artisanale traditionnels pour développer des jouets qui peuvent être utilisés comme outils d’apprentissage pour le développement complet des enfants. Je suis heureux de lancer # ToyathonChallenge2020, un hackathon de jouets par Amazon pour promouvoir les innovations dans la technologie et la conception des jouets afin de refléter l’éthique et les valeurs indiennes. »

Amit Agarwal, vice-président principal mondial et responsable national d’Amazon Inde, a également déclaré à ce sujet: «L’industrie indienne de la fabrication de jouets est unique et peut contribuer à accroître notre contribution à l’industrie mondiale. Nous nous sommes engagés à rendre possible l’écosystème des MPME à travers différentes initiatives pour soutenir les artisans et les fabricants locaux. Le ToyathonChallenge2020 est une autre étape vers notre engagement en faveur de l’autonomisation locale où les gagnants auront la chance de s’associer avec une marque de fabrication de jouets indienne leader pour présenter leur création.

Le hackathon aura lieu virtuellement et les inscriptions pour le même commenceront bientôt. Selon Amazon, tout étudiant inscrit dans un institut d’enseignement supérieur en Inde pourra participer au défi. Le concours se déroulera sur une période de neuf à 12 semaines, en quatre phases. Une fois cela conclu, un jury évaluera toutes les soumissions et les gagnants seront annoncés sur les plateformes d’Amazon et de Skillenza.