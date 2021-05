Amazon implacable a un nouveau plan pour réduire les blessures des travailleurs de 50%

Les conditions de travail dans les entrepôts d’Amazon et les blessures des travailleurs ont été une source constante de tension entre le géant de l’entreprise et ses détracteurs. Un nouveau programme de sécurité et de bien-être est en cours de déploiement dans tous les sites américains d’ici la fin de l’année, alors que la société de Jeff Bezos continue d’ajouter un nombre considérable de nouveaux employés. CHRIS J RATCLIFFE | AFP | Getty Images

Amazon est bien connu pour sa nature implacable. Cette approche d’entreprise, qui a abouti à tant de succès, peut-elle être appliquée avec succès à la prévention des blessures au travail? Les travailleurs d’Amazon et du monde entier sont sur le point de découvrir ce qui pourrait être la plus grande expérience de culture de la sécurité au travail jamais entreprise. Amazon a annoncé lundi que WorkingWell, un programme qui fournit aux employés un soutien physique, mental et nutritionnel, entre autres services de bien-être, sera déployé sur l’ensemble du réseau opérationnel américain d’ici la fin de l’année, dans le but de réduire les taux d’incidents enregistrables – un OSHA mesure des blessures et des maladies des travailleurs – de 50% d’ici 2025. L’entreprise, qui a fait l’objet de critiques sur les conditions de travail en raison de l’augmentation de sa taille et de la demande de ses clients, investit cette année 300 millions de dollars dans des projets de sécurité, sans toutefois dépenser plus ce programme spécifiquement dans le cadre de ce budget. WorkingWell n’est pas entièrement nouveau pour les employés d’Amazon, pas plus que le plan de réduction des taux de blessures. Il a été expérimenté pour la première fois en 2019 et a déjà atteint un grand nombre de travailleurs, 859000 employés sur 350 sites en Amérique du Nord et en Europe. Dans le dernier rapport sur les résultats d’Amazon publié fin avril, la société a indiqué qu’elle allait étendre le programme, bien qu’elle n’ait pas fourni de détails complets. Un dirigeant d’entreprise a déclaré qu’il n’avait jamais proposé tous les composants du programme sur tous les sites et qu’il espère atteindre 1000 sites d’ici la fin de 2021, puis s’étendre en Europe (où des sites pilotes existent), et au-delà.

«Nous voulons qu’ils soient en bonne santé et en sécurité, qu’ils se sentent pris en charge et fiers de travailler pour Amazon», a déclaré Heather MacDougall, vice-présidente de la santé et de la sécurité au travail dans le monde chez Amazon. La santé et le bien-être des employés «ne sont pas seulement un sujet de discussion», a-t-elle déclaré. Amazon ajoute de nouveaux travailleurs à un rythme effréné. Sa dernière vague d’embauche comprend 75 000 travailleurs aux États-Unis et au Canada. Le géant de la vente au détail, de la logistique et de la technologie a ajouté un nombre massif de travailleurs pendant Covid, plus de 500000 en 2020, et un type commun de blessure appelé troubles musculo-squelettiques (TMS) – sur laquelle le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a abondamment écrit dans une récente lettre annuelle aux actionnaires. – est associé à de nouveaux employés. Environ 40% des blessures liées au travail chez Amazon sont des TMS, qui incluent des entorses ou des foulures causées par des mouvements répétitifs. Bezos a noté dans la lettre que le programme a contribué à réduire les blessures liées aux TMS de 32% de 2019 à 2020. Soulignant la question des travailleurs et de la culture du lieu de travail, Bezos a écrit: «Si vous lisez certains des reportages, vous pourriez penser que prendre soin des employés. » L’exposition aux risques de TMS peut et doit être mesurée et réduite, selon John Dony, directeur principal du National Safety Council. «Tout comme les entraîneurs empêchent désormais les lanceurs de baseball de lancer trop de lancers et traitent leurs risques de blessures par le biais de la mécanique, les employeurs peuvent également aider à prévenir les TMS sur le lieu de travail en mesurant systématiquement les expositions aux facteurs de risque de TMS et en repensant le lieu de travail et les tâches professionnelles pour limiter expositions à ces facteurs de risque », a déclaré Dony.

Le corps, l’esprit et le bien-être d’un travailleur Amazon

Parmi les éléments de programme ajoutés à tous les sites américains, il y a des réunions quotidiennes pour les chefs d’exploitation et de petits groupes d’employés à proximité des postes de travail afin qu’ils puissent regarder de courtes vidéos interactives sur des sujets tels que la préhension et la manipulation, la poussée et la traction, et la nutrition. Amazon les appelle «Health & Safety Huddles». Les experts disent qu’il n’y a pas beaucoup de données sur la formation vidéo, mais quand il y a des professionnels qualifiés sur place pour enseigner aux employés le positionnement qui prévient les blessures et le contrôle ponctuel sur le sol, il a été prouvé que cela fonctionne et il est devenu plus populaire. pour les opérations d’entrepôt d’employer des formateurs ces dernières années. Parmi les plus de 6000 employés d’Amazon en matière de sécurité, il y a des entraîneurs sportifs certifiés appelés spécialistes de la prévention des blessures qui travaillent généralement dans des centres de bien-être séparés, mais travaillent également dans des bâtiments offrant un coaching individuel avec les employés et des ajustements ergonomiques du poste de travail, a déclaré une porte-parole par e-mail.

Des invites horaires sur les postes de travail demanderont aux employés d’effectuer des activités physiques et mentales – qui ne peuvent durer plus de 30 à 60 secondes – mais l’entreprise affirme qu’elle peut réduire la fatigue musculaire et mentale et réduire les risques de blessures. Les experts disent que l’étirement est une clé de la prévention des blessures, bien que la plupart des programmes de travail courants qui réussissent consacrent des séances d’au moins cinq minutes, plusieurs fois par quart de travail. Amazon disposera d’espaces de bien-être dédiés dans des bâtiments consacrés à des activités telles que les étirements volontaires et incorporant des vidéos interactives. D’autres aspects du programme WorkingWell incluent des vidéos couvrant les pratiques de pleine conscience, telles que la méditation, qui seront disponibles dans des kiosques interactifs, et promouvant des options alimentaires plus saines et les mettant à la disposition des employés. «Nous avons apporté des centaines de changements à la suite des commentaires des employés», a déclaré MacDougall à propos du nouveau programme, qui comprendra une application mobile WorkingWell actuellement conçue pour fournir un accès à domicile à l’éducation et à la formation sur le bien-être.

Certaines idées d’Amazon ne sont pas nouvelles, mais l’échelle est nouvelle

Les experts en sécurité sur le lieu de travail affirment que de nombreux éléments du nouveau programme Amazon sont des caractéristiques communes de la culture du lieu de travail où la sécurité est une priorité. À bien des égards, c’est l’ampleur même de l’effort qui se démarque et peut offrir aux communautés scientifiques et professionnelles une source de données sur la prévention des blessures au travail à une nouvelle échelle. «Je ne connais aucune entreprise comptant autant de travailleurs effectuant ce genre de travail en même temps», a déclaré Deborah Roy, présidente de l’American Society of Safety Professionals. « Simplement à cause des chiffres, s’ils font un bon travail de collecte de données et de comparaisons de manière plus contrôlée, il y a une bonne possibilité que nous puissions tirer des leçons de leur mise en œuvre. … Mais nous avons besoin de voir les données publiées. » Amazon a déclaré qu’il travaillait avec des universités sur la recherche sur la sécurité au travail, y compris sur la compréhension des mécanismes derrière les blessures par TMS, et qu’il travaillait avec des experts en sécurité et en santé industrielle, mais une porte-parole d’Amazon a refusé de donner plus de détails sur tout projet formel de partage de la recherche, bien qu’elle l’ait déclaré. est une chose à laquelle l’entreprise pense pour l’avenir.

Je ne connais aucune entreprise comptant autant de travailleurs effectuant ce genre de travail en même temps. Deborah Roy, présidente de l’American Society of Safety Professionals

Les nouveaux employés qui ne sont pas conditionnés à faire le travail sont peut-être les plus sujets aux TMS, mais en tant que plus grand locataire aux États-Unis, Amazon est également confronté au problème d’une main-d’œuvre vieillissante qui doit rester en bonne santé dans un marché du travail restreint et en diminution. « Vous voulez prendre le temps et dépenser de l’argent dès le départ pour les nouveaux travailleurs, les amener à faire le travail de la bonne façon et les aider à mieux se positionner », a déclaré Roy, mais elle a ajouté à propos des employés existants et plus âgés. ne soutenez pas cette main-d’œuvre, vous n’aurez pas de nouveaux jeunes pour prendre leur place, nous n’avons tout simplement pas de volume dans de nombreuses régions du pays. Certaines des idées axées sur la technologie pour prévenir les blessures que Bezos a décrites dans la lettre, telles que les algorithmes permettant de faire alterner les employés entre les emplois, ont continué d’être utilisées dans une phase pilote, mais ne font pas partie de ce programme. Prétend qu’Amazon a taux élevés d’accidents du travail ont persisté au fil des ans, en particulier pendant les périodes de pointe de la demande, comme le prochain Prime Day. Amazon a également combattu dans le système judiciaire pour garder confidentiels certains dossiers sur les blessures. La société a également fait face récemment – bien que finalement prévalue – un vote pour se syndiquer sur un site d’opérations en Alabama, où les représentants syndicaux disent que les blessures ont été un facteur de soutien à leurs efforts.

Réduire les accidents du travail de 50% est possible