Amazon Hub à Newark est annulé après l’objet des syndicats et des groupes locaux

En 2019, Amazon a brusquement annulé son projet de construction d’un deuxième siège social à New York après avoir fait face à un déluge de critiques qu’il n’avait pas anticipé. Cette fois, le géant du commerce électronique n’a pas été en mesure de conclure un accord pour un hub de fret à l’aéroport international de Newark Liberty.

Pour la deuxième fois, les plans d’Amazon visant à étendre considérablement sa présence dans la région de New York ont ​​été abandonnés après que des groupes syndicaux et communautaires se sont mobilisés dans l’opposition.

“Malheureusement, l’Autorité portuaire et Amazon n’ont pas été en mesure de parvenir à un accord sur les conditions définitives du bail et ont mutuellement conclu que de nouvelles négociations ne résoudraient pas les problèmes en suspens”, a déclaré Huntley Lawrence, directeur de l’exploitation de l’Autorité portuaire, dans un communiqué jeudi.

Les groupes de défense et les syndicats impliqués avaient déclaré qu’ils ne pouvaient pas soutenir le bail à moins qu’Amazon ne fasse un ensemble de concessions comprenant des accords de travail et une référence zéro émission dans l’installation.

“Cette victoire signale que si Amazon veut continuer à se développer dans le New Jersey, il devra le faire selon nos conditions”, a déclaré Sara Cullinane, directrice de Make the Road New Jersey, un groupe de défense qui avait remis en question l’accord.

Amazon, qui a exprimé sa confiance en mai dans la conclusion de l’accord, a exprimé sa déception dans un communiqué, ajoutant que “nous sommes fiers de notre solide présence dans le New Jersey et attendons avec impatience la poursuite des investissements dans l’État”.

Amazon avait estimé que le projet créerait plus de 1 000 emplois, bien que bon nombre de ces emplois puissent encore être créés si l’autorité portuaire attribue le bail à une autre entreprise. Deux autres entreprises ont soumissionné sur le projet.