Amazon HQ2 ne correspond pas au battage médiatique d’origine. L’économie est en partie responsable

Quand Amazone a annoncé pour la première fois des plans pour un deuxième siège social en 2017, il a déclenché une guerre d’enchères épique. Virginia a battu 237 concurrents pour remporter le projet, et quand il a finalement ouvert la semaine dernière dans la section Crystal City d’Arlington, le gouverneur de Virginie Glenn Youngkin était là pour célébrer. « Nous avons de grandes attentes car ils sont bien placés », a-t-il déclaré aux employés d’Amazon, « sur une organisation qui tient les promesses faites ».

Mais ces promesses d’Amazon ont radicalement changé par rapport à la vision originale, qui prévoyait un complexe de 5 milliards de dollars avec 50 000 employés. Le HQ2 nouvellement ouvert, avec deux nouvelles tours de bureaux ultramodernes, comptera 8 000 employés d’ici cet automne.

En mars, Amazon a annoncé qu’il retardait une deuxième phase du projet car il réduisait les coûts à l’échelle de l’entreprise. La société affirme qu’elle s’est toujours engagée à employer 25 000 personnes et à dépenser 2,5 milliards de dollars sur le site – la moitié du plan initial – mais elle ne peut pas dire quand cela se produira.

« Je pense que lorsque vous envisagez de fournir autant de pieds carrés d’espace sur plusieurs années, vous comprenez parfaitement qu’il y a toujours des moments de flexibilité lorsque vous pouvez livrer, et le calendrier des projets », a déclaré Holly Sullivan, vice-présidente d’Amazon pour développement économique mondial.

Les entreprises du pays suspendent leurs plans d’expansion

Les experts en sélection de sites affirment qu’Amazon n’est pas le seul à revoir ses plans à la baisse, car l’incertitude refroidit de nombreux secteurs de l’économie.

« Les effets inflationnistes (et) la hausse des taux d’intérêt ont donné aux gens de nombreuses raisons d’appuyer un peu sur le bouton pause », a déclaré Tom Stringer, directeur et responsable de la sélection de sites et des pratiques incitatives chez BDO à New York. « Les projets ne s’arrêtent pas vraiment. Ils sont dans une sorte de stase », a-t-il déclaré. « Les choses ralentissent définitivement pendant une période de six à huit mois. »

L’incertitude occupe une place importante dans la dernière étude de CNBC sur les meilleurs États américains pour les affaires. Les entreprises recherchent des endroits où l’économie est en croissance et où les finances publiques sont solides. La catégorie Économie mesure également des éléments tels que la création de nouvelles entreprises et la santé du marché immobilier local. Il s’agit de la troisième catégorie la plus pondérée sur dix selon la méthodologie de cette année.

Amazon a commencé à réduire HQ2 très tôt. Lorsqu’il est devenu clair en 2018 que l’entreprise ne serait pas en mesure de trouver 50 000 employés à embaucher au même endroit, elle a divisé le projet entre Arlington et Queens, New York. Puis, lorsque l’opposition locale a explosé à New York, Amazon a décidé d’abandonner New York, d’installer 25 000 employés à Arlington et de répartir le reste entre ses autres hubs nord-américains.