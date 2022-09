Amazon Halo Rise peut suivre votre sommeil à côté du lit

Le suivi du sommeil fait fureur ces jours-ci, mais tout le monde ne veut pas porter une montre ou un tracker de fitness au lit. La solution d’Amazon ? Le nouveau Halo Rise, qui, selon lui, peut surveiller efficacement votre sommeil depuis une table de chevet.

Grâce à des capteurs intégrés, le Halo Rise peut suivre à la fois votre respiration et vos mouvements tout au long de la nuit. Il utilise ce qu’Amazon appelle un “algorithme de sommeil” pour fournir un aperçu détaillé de votre sommeil, y compris le temps que vous avez passé à chaque étape. Des capteurs environnementaux distincts surveillent également la température, l’humidité et la lumière de la pièce pendant que vous dormez.

Toutes les informations vous sont ensuite présentées via l’application Halo Rise, qui fonctionne à la fois sur les appareils mobiles et sur l’Echo Show. Ici, vous trouverez un score global de sommeil et des recommandations sur la façon de vous améliorer.

Amazone

Tout comme un portable, le Halo Rise peut détecter automatiquement quand vous allez dormir et quand vous vous êtes réveillé. Cependant, il est connecté au secteur et n’a donc pas besoin d’être chargé.

Cependant, l’appareil se double d’une alarme lumineuse, avec un demi-cercle de LED qui peut simuler un lever de soleil pour vous réveiller progressivement. Une fonction équivalente de coucher de soleil est également disponible, tandis que la lumière peut être réglée manuellement comme lampe de chevet.

Comme on peut s’y attendre d’un appareil Amazon, le Halo Rise intègre également Alexa. Les microphones et un petit haut-parleur signifient qu’il fonctionnera comme n’importe quel autre appareil Echo, mais ne vous attendez pas à une excellente qualité sonore.

The Rise est le troisième produit de la gamme Halo d’Amazon, après le tracker de fitness Halo original en 2020 et le suivi Halo View un an plus tard. Mais comme vous pouvez le voir, le Halo Rise adopte une approche très différente.

Le Halo Rise coûtera 139,99 $ aux États-Unis lorsqu’il commencera à être expédié «plus tard cette année». Tu peux inscrivez-vous sur le site Amazon pour être prévenu dès qu’il est disponible.

Tous les achats incluent six mois d’abonnement Halo gratuit, qui donne accès à une gamme de fonctionnalités supplémentaires de santé et de bien-être à partir de l’application – après cela, cela coûte 3,99 $ par mois.

Cependant, on ne sait pas quand l’appareil sortira ailleurs.