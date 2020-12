Beaucoup d’entre nous sont dans le même bateau ces jours-ci. Avec le coronavirus tuant plus de gens chaque jour, nous mangeons de plus en plus de stress et buvons plus d’alcool. En même temps, avec les gymnases fermés, nous sommes de plus en plus assis et collés à des écrans.

Vous vous demandez peut-être ce que je me demande: comment la pandémie affecte-t-elle mon corps? Parce que nous ne pouvons pas facilement quitter la maison pour voir des médecins pour les non-urgences, nous sommes en grande partie laissés pour compte nous-mêmes.

Entrez dans le Halo, un nouveau bracelet de suivi de la condition physique d’Amazon avec une nouvelle tournure: il affirme qu’en utilisant une application pour smartphone pour numériser des images de votre corps, il peut vous dire combien de graisse corporelle vous avez beaucoup plus précisément que les technologies antérieures. Le bracelet dispose également d’un microphone pour écouter votre ton de voix et vous dire comment votre humeur sonne aux autres. (Le masochiste en moi a dit: «Inscrivez-moi!»)

Le Halo est l’incursion d’Amazon dans les soi-disant ordinateurs portables qui gardent un œil sur notre santé, en suivant les traces d’Apple et de Fitbit. Amazon vend le Halo pour 65 $ sur invitation uniquement, ce qui signifie que vous devez vous inscrire sur une liste d’attente pour l’acheter. Je me suis porté volontaire pour être un cobaye et j’ai reçu le mien en octobre.