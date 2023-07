Amazon, Google s’associent à la Maison Blanche sur les étiquettes de cybersécurité des gadgets

De nouveaux labels proposés par le gouvernement américain pourraient bientôt aider les consommateurs à choisir des appareils intelligents et des trackers de fitness qu’il considère comme relativement à l’abri des cyberattaques, a annoncé mardi l’administration Biden.

Les appareils connectés à Internet tels que les réfrigérateurs, les téléviseurs, les micro-ondes et les commandes de climatisation pourraient porter le bouclier US Cyber ​​Trust Mark s’ils répondent aux exigences de cybersécurité définies par le gouvernement fédéral. L’administration s’attend à ce que le programme d’étiquetage volontaire soit en vigueur l’année prochaine après que la Federal Communications Commission ait sollicité les commentaires du public sur la proposition.

Jusqu’à présent, Amazone , Meilleur achat , Google , LG Electronics États-Unis ., Logitech et Samsung font partie des entreprises qui se sont engagées à accroître la cybersécurité des produits qu’elles vendent dans le cadre de l’annonce, a déclaré le gouvernement.

Pour recevoir le US Cyber ​​Trust Mark, les entreprises devront suivre les normes de cybersécurité établies par le National Institute of Standards and Technology (NIST), telles que l’exigence de mots de passe forts et de mises à jour logicielles.

La FCC déposera mardi une demande d’enregistrement d’une marque nationale pour le label, qui s’appliquerait aux produits répondant aux normes. La Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) devrait aider à informer les consommateurs sur le nouveau label, une fois approuvé, et encourager les détaillants à donner la priorité aux produits qui le portent.

D’autres agences de l’exécutif prévoient également de s’impliquer dans la sécurisation des appareils connectés, selon l’annonce. Par exemple, le ministère de l’Énergie collaborera avec National Labs et l’industrie pour créer des normes d’étiquetage de cybersécurité pour les compteurs intelligents et les onduleurs. Et le Département d’État prévoit d’engager des alliés dans la synchronisation des normes d’étiquetage de la cybersécurité et la création d’une reconnaissance internationale de ces étiquettes.

Le NIST prendra également une initiative visant à créer des exigences de cybersécurité pour les routeurs grand public d’ici la fin de 2023, que l’administration a qualifiées de « type de produit à haut risque qui, s’il est compromis, peut être utilisé pour écouter, voler des mots de passe et attaquer d’autres appareils ». et des réseaux à forte valeur. » Une fois terminé, la FCC pourrait choisir d’utiliser les normes pour appliquer également la nouvelle étiquette à ces produits.

