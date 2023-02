Amazon, Google et Microsoft affichent un ralentissement de la croissance de l’infrastructure cloud

Alors que la croissance des équipements et logiciels technologiques traditionnels s’est ralentie ces dernières années, le cloud computing a englouti les dépenses, reflétant un changement radical dans la façon dont les entreprises choisissaient d’exécuter des applications et de stocker des données.

Mais au cours des deux dernières semaines, les plus grands noms de l’infrastructure cloud ont émis des avertissements clairs suggérant que l’expansion frénétique de la dernière demi-décennie est en train de se refroidir. Une inflation historiquement élevée et une augmentation constante des taux d’intérêt par la Réserve fédérale ont conduit les entreprises à réduire leurs dépenses et à chercher des moyens de tirer le meilleur parti de leur infrastructure existante.

Amazone , Microsoft et Alphabet , les trois leaders du marché du stockage et des serveurs basés sur le cloud, ont tous signalé une décélération dans leurs activités respectives. Jeudi, Amazon Web Services et Google Cloud, qui comprend également le logiciel de productivité Workplace, ont affiché des revenus pour le quatrième trimestre inférieurs aux estimations des analystes.

“Au quatrième trimestre, nous avons constaté un ralentissement de la croissance de la consommation, les clients ayant optimisé le coût du GCP, reflétant le contexte macroéconomique”, a déclaré Ruth Porat, directrice financière d’Alphabet, aux analystes lors de l’appel aux résultats.

La croissance des revenus de Google Cloud a ralenti à 32 % au quatrième trimestre, contre près de 38 % au troisième trimestre. Selon StreetAccount, les revenus de 7,32 milliards de dollars ont été inférieurs aux estimations des analystes de 7,43 milliards de dollars.

Amazone , qui a été le pionnier du marché il y a plus de 15 ans et conserve une avance considérable, a déclaré que la croissance des revenus d’AWS avait ralenti de 27 % à 20 %. L’unité a enregistré des ventes de 21,4 milliards de dollars, tandis que les analystes prévoyaient 21,87 milliards de dollars. Pas plus tard qu’en 2018, AWS augmentait de plus de 45 %.

Brian Olsavsky, directeur financier d’Amazon, a déclaré aux analystes que de grandes entreprises avaient travaillé avec AWS au quatrième trimestre pour réduire leurs dépenses en raison de la conjoncture économique difficile, une tendance qui a commencé au milieu du troisième trimestre. Il ne s’attend pas à ce qu’il s’inverse de sitôt.

“En ce qui concerne l’avenir, nous prévoyons que ces efforts d’optimisation continueront d’être un vent contraire à la croissance d’AWS au moins au cours des deux prochains trimestres”, a déclaré Olsavsky.

Le PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​qui a lancé AWS avec le fondateur de l’entreprise Jeff Bezos et a dirigé la division jusqu’à prendre la tête de la société mère en 2021, a pris la parole plus tard lors de l’appel pour vanter le solide pipeline de migrations vers le cloud. Cependant, selon un dépôt réglementaire, les clients font moins confiance aux offres à plus long terme. Amazon a déclaré 110,4 milliards de dollars d’engagements sur des contrats dont la durée initiale était supérieure à un an. Cela représente une augmentation de 37 % par rapport à l’année précédente, une baisse par rapport à la croissance de 57 % au troisième trimestre.

Les analystes de Bank of America ont revu à la baisse leurs prévisions pour AWS, et s’attendent désormais à une croissance pour l’année de 11% au lieu de 15%. Ce serait en baisse par rapport à près de 29% en 2022.

“Nous considérons que la trajectoire du cloud LT est courbée et non cassée”, ont écrit les analystes, qui ont une note d’achat sur le titre.

Les résultats d’Alphabet et d’Amazon suivent le rapport de Microsoft la semaine dernière. L’unité Azure de Microsoft est la deuxième infrastructure cloud derrière AWS.