Amazon, Google et Facebook répondent

Cette photographie prise le 28 septembre 2017, montre un smartphone exploité devant les logos des géants du web Google, Apple, Facebook et Amazon. Damien Meyer | AFP | Getty Images

Les plus grandes entreprises technologiques du monde sont confrontées à une répression de l’évasion fiscale des entreprises après que les économies les plus développées du Groupe des Sept ont convenu d’un accord historique. Le G-7 a soutenu samedi une proposition américaine qui appelle les entreprises du monde entier à payer un impôt minimum de 15 % sur les bénéfices. Les réformes, si elles sont finalisées, affecteraient les plus grandes entreprises du monde avec des marges bénéficiaires d’au moins 10 %. Pour l’avenir, le G-7 espère parvenir à un accord plus large sur les nouvelles propositions fiscales le mois prochain lors d’une réunion des ministres des Finances élargis du G-20. Lorsqu’on lui a demandé si Amazon et Facebook feraient partie des entreprises ciblées par la proposition, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré qu’elle pensait qu’elles « se qualifieraient selon presque toutes les définitions ». Voici comment les géants américains de la technologie ont réagi à la nouvelle :

Amazone

Amazon a déclaré que l’accord « marquait un pas en avant bienvenu » dans les efforts visant à « apporter de la stabilité au système fiscal international ». « Nous espérons que les discussions continueront de progresser avec l’alliance plus large du G20 et du cadre inclusif », a déclaré un porte-parole d’Amazon à CNBC par e-mail. Le cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques est un groupe de plus de 100 pays et juridictions visant à lutter contre l’utilisation de « lacunes et inadéquations dans les règles fiscales pour déplacer artificiellement les bénéfices vers des endroits peu ou pas taxés où il y a peu ou pas de activité », selon l’OCDE site Internet.

Facebook

Nick Clegg, vice-président de Facebook pour les affaires mondiales, s’est félicité de l’accord et a déclaré que le géant des réseaux sociaux « appelait depuis longtemps à une réforme des règles fiscales mondiales ». L’accord est un « premier pas important vers la certitude pour les entreprises et le renforcement de la confiance du public dans le système fiscal mondial », a tweeté samedi Clegg. « Nous voulons que le processus de réforme fiscale internationale réussisse et reconnaissons que cela pourrait signifier que Facebook paie plus d’impôts, et à différents endroits. »

Google

Un porte-parole de Google a déclaré à Sky News l’entreprise a fortement soutenu l’initiative et espéré un accord « équilibré et durable ». Apple n’était pas immédiatement disponible pour un commentaire sur l’accord du G-7 lorsqu’il a été contacté par CNBC.

Le débat sur la fiscalité technologique

Les géants de la technologie ont longtemps été critiqués pour avoir payé peu d’impôts malgré leur taille. Amazon et d’autres sociétés ont été accusées d’éviter les impôts en transférant leurs revenus et leurs bénéfices vers des paradis fiscaux ou des pays à faible fiscalité. Les entreprises insistent sur le fait qu’elles ne font rien de mal d’un point de vue juridique, c’est pourquoi les décideurs appellent à des réformes.