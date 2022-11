Amazon gèle les embauches en raison d’une économie “incertaine”

Amazon est une autre entreprise qui subit la pression de inflation.

Le géant de la vente au détail en ligne a déclaré qu’il n’embaucherait pas de nouveaux employés pour ses effectifs. La société prévoit de maintenir cette pause en place pour les nouveaux mois.

“Nous sommes confrontés à un environnement macro-économique inhabituel et souhaitons équilibrer nos embauches et nos investissements tout en étant attentifs à cette économie”, a déclaré Beth Galetti, vice-présidente senior de l’expérience des personnes et de la technologie chez Amazon, dans un message envoyé aux employés mercredi.

Alors qu’Amazon retarde l’embauche de nouveaux employés, d’autres géants de la technologie sont en train de licencier du personnel pendant ce ralentissement économique. Méta, Google, Lyft, Microsoft et Intel sont quelques-unes des autres entreprises qui ont annoncé des licenciements ces derniers mois.